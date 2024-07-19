Лидером напавших на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева мужчин был боец ММА из Таджикистана, сторонник идеологии АУЕ («Арестантское уголовное единство»)*. Об этом рассказал сам депутат изданию NEWS.ru, утверждая, что соучастниками нападения были приезжий из Узбекистана и еще один «человек с нерусской фамилией, но русским именем», о котором «говорят, что он русский».

По словам Матвеева, «лидер» нападавших ранее был неоднократно судим и «ведет себя очень дерзко».

«Оперативников открыто посылает, у него три судимости, заявляет о себе как о стороннике запрещенной в России идеологии АУЕ*, боец MMA, хвастается, что у него в Таджикистане восемь побед, рейтинг», — рассказал Матвеев.

Он заявил, что совершивший нападение мужчина и его спутники находились в состоянии алкогольного опьянения, «приставали» к посетителям пляжа, избили водителя маршрутки и «задирались к прохожим» в районе набережной. Депутат, по его словам, проезжал мимо на автомобиле, заметил хулиганское поведение мужчин и решил вмешаться, но получил удар по голове.

Все это произошло в Самаре 18 июля. Матвеев опубликовал видео с места событий, показав, как в ожидании приезда скорой помощи ему промывают рану на голове и накладывают повязку. Депутат сообщил RTVI, что его ударили по голове бутылкой. Он признал, ему не стоило выходить из машины, поскольку у злоумышленников «мог быть и нож».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк вечером 18 июля рассказала, что прибывшие на место сотрудники полиции сначала установили и задержали двух участников конфликта, после чего был задержан и третий подозреваемый. Самарское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, комментируя случившееся, раскритиковал работу бывшего главы региона Дмитрия Азарова, назвав нападение на Матвеева иллюстрацией «миграционного беспредела, который по сей день творится в Самарской области». Сам пострадавший депутат тоже охарактеризовал случившееся как «миграционный беспредел».

Ужесточение миграционной политики

Сегодня, 19 июля, стало известно, что Следственный комитет направил на рассмотрение в Госдуму предложения, направленные на ужесточение миграционного законодательства. В частности, ведомство считает необходимым расширить список оснований для аннулирования приобретенного российского гражданства и признать нелегальное нахождение мигранта в России отягчающим обстоятельством, если он совершил преступление.

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Кроме того, СКР предлагает узаконить меры для «более четкого контроля» за въездом и выездом иностранцев — ввести процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета, а также запретить массовую регистрацию приезжих в «резиновых» квартирах.

Еще одна предложенная Следственным комитетом мера — это постановка на воинский учет одновременно с получением российского паспорта. В июне глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что около 10 тысяч получивших российское гражданство мигрантов были отправлены в тыловые подразделения на военную операцию.

* запрещенное в России экстремистское движение