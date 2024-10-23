Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гибели главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дин. Он приходился двоюродным братом погибшему в сентябре лидеру ливанского шиитского движения Хасану Насралле и был одним из претендентов на его место. Заявление об убийстве Сафи ад-Дина было опубликовано в телеграм-канале ЦАХАЛ вечером 22 октября.

В сообщении говорится, что Сафи ад-Дин погиб в результате израильской атаки по району Дахие на юге Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, это произошло «около трех недель назад».

По данным израильской армии, помимо Сафи ад-Дина тогда также погибли глава разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Али аз-Зейм и другие командиры шиитского движения.

О том, что Сафи ад-Дин может быть убит, в начале октября сообщал телеканал Al Arabiya. Источник в ливанских службах безопасности рассказал агентству Reuters, что ад-Дин не выходит на связь с 4 октября, когда был нанесен удар израильских ВВС.

О том, что целью израильского авиаудара был Сафи ад-Дин, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на двух израильских чиновников.

О гибели Хасана Насраллы ЦАХАЛ объявил 28 сентября. Представители армии Израиля тогда заявили, что истребители ВВС нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте. Как утверждал ЦАХАЛ, в момент удара высшее командование шиитского движения находилось в штабе.

Позже гибель Насраллы подтвердили в самой «Хезболле», пообещав продолжить противостоять Израилю.

Источники Al Arabiya ранее утверждали, что Сафи ад-Дина после гибели Насраллы избрали новым генеральным секретарем «Хезболлы». Официального подтверждения этой информации не было.