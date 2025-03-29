Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Моссаду (израильской разведке) найти страны, которые смогут принять палестинцев, один из вариантов — государства Африки. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и бывшего американского.

Как рассказали собеседники издания, переговоры состоялись с Сомали и Южным Суданом — «двумя бедными странами в Восточной Африке, охваченными конфликтами», а также с Индонезией.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил выселить население сектора Газа (более 2 млн человек) для восстановления региона. Одним из вариантов были соседние Египет и Иордания, но обе страны выступили против идеи принять такое большое количество беженцев.

Собеседники издания утверждают, что Нетаньяху «дал Моссаду секретное задание несколько недель назад». Пресс-служба премьера Израиля отказалась от комментариев.

«Израиль продвигает этот шаг и другие меры, чтобы побудить палестинцев покинуть Газу, одновременно возобновляя войну и отдавая приказы об эвакуации палестинцев из анклава», — говорится в материале.

Кроме того, Израиль обсуждал идею о «масштабном наземном вторжении в Газу», которое также предполагает «принудительное перемещение большей части населения в небольшую “гуманитарную зону” на юге сектора», отмечают источники Axios. Но это решение пока не принято.

Минздрав Палестины утверждает, что в ходе войны Израиля и движения ХАМАС погибло более 50 тыс. палестинцев.

Ранее израильское правительство одобрило создание специального управления в Министерстве обороны, которое будет контролировать «преднамеренный выезд» палестинцев из Газы. Один из авторов инициативы, пишет Axios, это министр финансов Бецалель Смотрич, придерживающийся ультраправых взглядов и называвший сектор Газа «порогом врат ада».

В феврале Смотрич заявил: «Если мы будем вывозить [из сектора Газа] по 10 тыс. человек в день, то это займет шесть месяцев. Если мы будем вывозить по 5 тыс. человек в день, это займет год», — сказал он.

Американские и израильские эксперты по правовым вопросам настаивают, что «такое массовое перемещение было бы военным преступлением», отмечается в материале.

При этом два американских чиновника заявили Axios, что Трампа пока не занимается вопросом перемещения палестинцев, а его спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф «полностью сосредоточен на заключении нового соглашения между Израилем и ХАМАС, которое обеспечит освобождение заложников и восстановит режим прекращения огня».

В начале февраля Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа с целью организации работ по разминированию восстановлению территории. В частности, он пообещал избавиться от разрушенных зданий, добиться экономического развития и разместить войска США «если это будет необходимо». Американский президент также предложил переселить местное население в другие страны и назвал сектор Газа «площадкой под снос».

9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Его собственная единственная электростанция была разрушена в результате израильских атак, а ввоз запчастей к ней ограничен.