Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при участии агентства безопасности страны (ISA) убила главу правительства ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха, говорится в официальном заявлении в телеграм-канале израильского военного ведомства. Силовики утверждают, что Муштаха погиб еще три месяца назад.

Согласно сообщению, в июле израильские силы нанесли авиаудар по подземному командному центру на севере сектора Газа, который служил укрытием для руководства ХАМАС. В тот момент внутри находились, как утверждается, Раухи Муштаха, глава безопасности в политбюро ХАМАС Самех ас-Сирадж и командующий аппаратом общей безопасности Сами Ауда. Все они погибли, следует из заявления.

«После удара по центру и уничтожения боевиков ХАМАС не объявил об их гибели, как это делалось ранее, чтобы предотвратить падение морального духа и работоспособности внутри террористической организации», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По информации Израиля, Муштаха был правой рукой и одним из ближайших соратников нового главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, избранного на этот пост в начале августа после убийства его предшественника Исмаила Хании. Также Муштаха участвовал в принятии решений о военных действиях организации, занимался финансовыми вопросами, руководил гражданским управлением движения и работал с заложниками.

ЦАХАЛ добавил, что за последние три месяца военнослужащие 252-й дивизии израильских сил уничтожили более 450 террористов в результате авиаударов и наземных атак, а также разрушили сотни объектов террористической инфраструктуры в центральной части сектора Газа. Под землей военнослужащие обнаружили и уничтожили сеть подземных туннелей протяженностью около восьми километров, уточняется в сообщении израильской армии.

В начале августа советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что большинство батальонов ХАМАС, как и основная военная верхушка организации в секторе Газа, уничтожены. По его словам, «хребет ХАМАС как военной организации, так и гражданской администрации в Газе уже сломан».

Гендельман отмечал, что под самим сектором Газа расположена обширная сеть подземных тоннелей и коммуникаций, по которым военные ХАМАС и их лидеры свободно перемещаются и прячут там заложников. Целью Израиля в секторе Газа является полное уничтожение «всех этих военных возможностей ХАМАС в Газе», говорил советник.

Вечером 1 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. В Тегеране атаку назвали ответом на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАСа ― Хасана Насраллы и Исмаила Хании.