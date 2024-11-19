Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин заявил, что из-за высокой ставки закредитованность автодилерских центров настолько высока, что они начнут закрываться. Об этом пишут «Известия». По мнению опрошенных газетой экспертов, банкротами себя может объявить треть автосалонов в стране.

Чикин заявил, что рост ключевой ставки влияет на стоимость кредитов для автобизнеса, и, с учетом высокой закредитованности участников этого рынка, ситуация может привести к потере прибыли, увольнениям работников и закрытию предприятий.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил «Известиям», что некоторые дилеры уже «имеют нездоровый тренд» по перспективам работы на 2025 год, например, отказываются от работы с автомобильными франшизами из Китая.

По его словам, пока что речь идет о небольших дилерских центрах: «У крупных холдингов запас прочности растянут на годы, у более мелких — на месяцы».

При этом покупателям, уверен Тюктеев, не стоит ничего опасаться, потому что если «начнут проявляться банкротства, основная нагрузка, как репутационная, так и финансовая, ляжет на плечи производителей».

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил газете, что для автовладельцев ситуация может быть неудобной, если в городе закроется единственный автосалон конкретного бренда. В этом случае «вопрос ремонта или техобслуживания в этом случае будет весьма проблематичным», подчеркнул он.

О том, что ситуация в отрасли значительно усложнилась из-за высокой ключевой ставки, газете также сообщила первый замглавы ГК «Рольф» Светлана Виноградова. При этом, добавила она, «сложные времена» коснутся, скорее всего, лишь тех «неэффективных» автодилеров.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк заявила изданию, что, вероятно, в ближайшие месяцы доходы автодилеров снизятся до минимального уровня, а отдельные игроки закроются из-за «нулевой рентабельности и отсутствия финансирования».

По ее мнению, больше всего рисков у малых и средних дилерских центров, а также компаний, которые работают только с одной маркой, находятся в регионах с низким спросом на автомобили и высоким уровнем конкуренции.

Газета также приводит данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым в октябре (по сравнению с сентябрем) выдача ссуд на покупку автомобиля сократилась на 37%.

В России, по данным на конец октября, сейчас чуть более 4 тыс. автодилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, уточняют «Известия». 65,1% торгуют китайскими брендами.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил газете, что в худшем случае ситуация приведет к тому, что число автодилеров вернется к уровню 2021 года, то есть 3 тыс. — 3,2 тыс. компаний. Сокращение рынка, по его мнению, будет возможно за счет фирм, «продающих машины из КНР», количество которых в крупных городах «зашкаливает».

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. В регуляторе посчитали, что «требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели».

Многие участники рынка, эксперты и депутаты негативно отнеслись к повышению ставки. В частности, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина обвинила Центробанк «в негативном влиянии на демографические показатели». По ее мнению, высокая ключевая ставка «убила льготную ипотеку», что вызвало сложности для молодежи и тех кто пытается обзавестись собственным жильем.