Предварительной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья считают неправильную установку датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

12 июля SSJ-100 потерпел крушение в Коломенском районе Московской области. Он был выпущен в 2014 году и с 2015 года эксплуатировался только одним перевозчиком — «Газпромавиа». На борту лайнера находились три члена экипажа, все они погибли. Самолет совершал тестовый полет после c-check в Луховицком и направлялся во Внуково.

C-Check — техобслуживание и проверка самолета, которые проводятся раз в полтора-два года и занимают несколько недель. Эту форму обслуживания считают одной из наиболее длительных, основательных и тяжелых. Во время такого техобслуживания самолет частично разбирают, проверяют и заменяют изношенные узлы, конструкции и оборудование.

По словам собеседника «Известий», во время проведения c-check один из техников Луховицкого авиазавода, который является филиалом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), мог нарушить инструкцию по эксплуатации самолета и установить два из четырех датчиков угла атаки «с отклонением примерно в пять градусов».

Угол атаки — угол между хордой крыла и вектором набегающего потока воздуха. Датчики угла атаки позиционируют самолет в пространстве. Если значения угла атаки выходят за пределы допустимых, самолет может уйти в «штопор» и потерпеть крушение. При критических показателях должна срабатывать сигнализация, что позволяет пилотам успеть вывести лайнер в нормальное положение.

Отображение неверных показателей угла атаки на табло пилотов также приводит к несвоевременной активации системы сигнализации и защиты. Собеседник «Известий» заявил, что у пилотов не было времени распознать нарушение в системе АУАСП, но даже если бы они успели это сделать, то «полное отклонение сайдстика на себя никак не помогло бы им выйти из пикирования и избежать столкновения с землей».

«Если допущена ошибка при монтаже, они (датчики угла атаки) передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — поделился собеседник издания.

«РБК» со ссылкой на источник пишет, что полет был тестом после c-check, «чтобы испытать работу систем и агрегатов». Теперь следствие должно установить, на каком этапе технических работ произошла ошибка и кто ее допустил.

Проект FrequentFlyers сообщил, что ПАО «Яковлев» разослало эксплуатантам самолетов Sukhoi Superjet информационные письма с напоминанием о необходимости уделять особое внимание установке датчиков углов атаки при ТО — проводить двойной контроль и не допускать, чтобы все датчики менял один специалист.

В отличие от иностранных узкофюзеляжных самолетов, на «Суперджетах» отсутствует «защита от дурака», не позволяющая установить датчики углов атаки неправильно: они не фиксируются штифтами через крепежные отверстия, а прикручиваются к накладке, которая затем, в свою очередь, крепится к фюзеляжу, причем определить их единственно верное положение можно только по нанесенным краской меткам.

«Если эти метки из-за невнимательности не совместить и закрепить датчик на глаз, то он будет сообщать неправильные данные», — поясняет FrequentFlyers. В качестве примера последствий некорректной работы этих датчиков проект приводит два крушения Boeing 737 MAX, но при этом призывает пока не связывать рассылку ПАО «Яковлев» с крушением «Суперджета» в Подмосковье.

По информации источника ТАСС в авиационных службах, спецкомиссия уже завершила расшифровку записей черных ящиков рухнувшего самолета и определила приоритетную версию авиакатастрофы. По словам собеседника агентства, крушение не связано с работой двигателей самолета.

Ранее правоохранительные органы в качестве основной версии крушения называли отказ двигателя, который мог произойти по техническим причинам. Источник в авиационных службах отмечал, что в качестве одной из рабочих гипотез рассматривается попадание птицы в двигатель. Другой источник допускал, что причиной крушения мог стать критический отказ систем, связанный с работой бортовой электроники.