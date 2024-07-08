Американская компания Boeing согласилась признать себя виновной в преступном сговоре с целью мошенничества и выплатить штраф в размере $243,6 млн, чтобы Минюст США прекратил расследование гибели двух самолетов 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на поданное в суд заявление министерства.

Признание вины способно поставить под угрозу способность Boeing заключать госконтракты с Минобороны США и NASA.

«Однако сделка избавляет компанию от спорного судебного разбирательства, которое может привлечь к ней еще более пристальное внимание общественности», — указывает агентство. Это также облегчит авиапроизводителю, у которого в 2024 году сменится гендиректор, запланированную сделку по покупке Spirit AeroSystems.

Соглашение о признании вины, которое еще должно быть одобрено федеральным судом Техаса 19 июля, предполагает, что Boeing берет на себя ответственность за авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, жертвами которых стали в общей сложности 346 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился вскоре после взлета, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении самолетом. Расследование показало, что причиной обеих катастроф стала программа Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), разработанная для автоматического опускания носа самолета вниз в определенных условиях. Были выявлены и другие проблемы с ПО. FAA запретило полеты Boeing 737 MAX на 20 месяцев, за которые компания полностью переписать софт этой модели. Аналогичные меры приняли десятки других стран. Этот запрет обошелся авиапроизводителю в $20 млрд и был снят правительством США в ноябре 2020 года. Евросоюз и Великобритания сняли ограничения лишь в январе 2021 года, а Россия сделала это летом 2022 года.

Представитель Boeing подтвердил, что компания «достигла принципиального соглашения об условиях урегулирования с Минюстом». В рамках сделки авиапроизводитель согласился потратить не менее $455 млн в течение следующих трех лет на развитие программ безопасности и соответствия. Также совет директоров Boeing должен будет встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофах 737 MAX.

Кроме того, сделка предусматривает, что некий независимый наблюдатель будет ежегодно готовить и публиковать отчеты о проделанной Boeing работе по повышению уровня безопасности полетов. В течение ближайших трех лет компания будет находиться на «испытательном сроке», в течение которого условия сделки могут быть пересмотрены по обстоятельствам.

Соглашение вызвало резкую критику со стороны родственников погибших в авиакатастрофах, которые хотели, чтобы Boeing отвечал за оба крушения в суде и выплатил им около $24 млрд.

Адвокаты семей некоторых жертв заявили, что попытаются надавить на курирующего это дело судью Рида О’Коннора и убедить его отклонить сделку. Они напомнили, что в феврале 2023 года судья расценивал действия Boeing как «самое смертоносное корпоративное преступление в истории США».

Предложение заключить сделку о признании вины Boeing получил от Минюста 30 июня с условием принять решение в течение недели.

Компании вменяют сговор с целью мошенничества в отношении Федерального управления гражданской авиации (FAA). По словам представителей Министерства юстиции, это «самое серьезное из наиболее легко доказуемых преступлений», в которых можно обвинить Boeing.

Речь идет о заведомо ложных отчетах, которые компания подавала в FAA по программе MCAS, которая якобы избавляла от необходимости тренировать пилотов на специальных симуляторах, а на деле позволила ей сэкономить. В ходе расследования Сената США выяснилось, что летчики не были подготовлены к управлению Boeing 737 MAX. Также оказалось, что еще в 2018 году Lion Air просила организовать обучение ее пилотов, а в Boeing назвали это требование идиотским.

В 2021 году Boeing удалось заключить соглашение, по которому при соблюдении всех условий в сфере безопасности и отсутствии новых инцидентов в 2024 году компанию должны были гарантированно освободить от судебного преследования за две предыдущие катастрофы. Она же, в свою очередь, обязалась выплатить штраф в размере $243,6 млн.

Но за два дня до истечения срока — 5 января 2024 года — у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете из Портленда в Онтарио вывалилась дверная заглушка аварийного выхода, что привело к неконтролируемой декомпрессии в салоне. Лайнер вернулся в Портленд и благополучно совершил экстренную посадку без двери. Все находившиеся на борту 177 человек (171 пассажир и шесть членов экипажа) выжили. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США начал расследование.

На этот инцидент с самолетом Alaska Airlines нынешняя судебная сделка Boeing с Минюстом не распространяется, уточняет Reuters. Аналогичным образом она не действует в отношении любых других возможны расследований или обвинений, связанных с чем-либо помимо двух крушений Boeing 737 MAX и действиями компании до этого. Также сделка не защищает ни одного из топ-менеджеров, хотя обвинения против отдельных сотрудников маловероятны из-за срока давности.