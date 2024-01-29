Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа Falcon 10, который разбился в горах Афганистана 20 января, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По данным ведомства, оба летчика подделали документы о прохождении подготовки на бизнес-джете.

Приказ об аннулировании свидетельств подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления Росавиации Олег Ширин. «Известия» ознакомились с документом, подлинность которого подтвердил источник в Минтрансе.

В письме главы Госавианадзора Владимира Ковальского начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Владимиру Израилеву сказано, что летчики Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев предоставили недостоверные сведения.

Подложными оказались документы о пройденной подготовке на Falcon 10, которые Беляков и Грачев передали в СЗ МТУ Росавиации в сентябре 2023 года. В них говорится, что пилоты прошли переобучение на этот тип бизнес-джета в авиационном учебном центре (АУЦ) Flight Safety International в США, получив сертификаты в мае 2023 года. На основании этого Росавиация выдала им свидетельства частных пилотов с квалификационной отметкой на Falcon 10. При этом, как говорится в письме Ковальского, программа обучения в этом центре на этот самолет не была одобрена Росавиацией. Без этого одобрения американский центр не мог готовить российских пилотов.

По данным источника «Известий» в Минтрансе, Беляков и Грачев не проходили подготовку во Flight Safety International. Собеседник издания подчеркнул, что эту информацию подтвердили и в самом центре.

Представители Flight Safety International не дали комментариев «Известиям», сославшись на конфиденциальность. Газете не удалось связаться и с самими летчиками. Отец Грачева ранее говорил, что у его сына были все необходимые сертификаты.

«Известия» также ознакомились с выпиской из реестра авиаперсонала, в которой сказано, что до Falcon 10 пилоты летали на двухмоторном многоцелевом самолете Tecnam P2006. На него они переобучились в АУЦ «Аэро регион тренинг» на аэродроме Мячково в 2020 году. Аркадий Грачев там же в 2019 году прошел первоначальную подготовку на Cessna 172. Через три года он переобучился на вертолет Robinson R-44 в «Аэро Бэйс».

Первое свидетельство частного пилота Дмитрий Беляков получил в 2015 году после того обучения в АУЦ АК «Интертрансавиа» на легкий двухместный самолет Tecnam P2002 Sierra. В выписке сказано, что общий налет у Грачева составляет 870 часов, у Белякова — почти 2,4 тыс. часов.

Кроме пилотов, у Госавианадзора возникли вопросы к техническому состоянию Falcon 10. По данным «Известий», на нем не было выполнено свыше 15 обязательных работ по техобслуживанию.

Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Бизнес-джет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Экипаж во время полета докладывал о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива. Впоследствии произошел поочередный отказ первого и второго двигателей.

На борту Falcon 10 находились шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли в результате аварийной посадки в горах. Выжившиечлены экипажа — два пилота и два медика — получили медицинскую помощь в Кабуле.