Беременным студенткам предложили повысить пособия до уровня МРОТ, пишут «Известия». Инициативу, с которой выступили в Госдуме, поддержали Минтруд и Минобрнауки, Минфин пока ответа не дал. Законодатели считают, что текущий размер выплаты (2—5 тыс. рублей) вряд ли может мотивировать будущих мам.

С просьбой выплачивать пособия беременным студенткам на уровне МРОТ к главе Минобрнауки Валерию Фалькову обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Речь идет о девушках, которые получают первое образование в очной форме. Эту идею поддержали Минобрнауки и Минтруд, пишут «Известия» со ссылкой на ответы ведомств, а Госдума готовит изменения в законодательство.

Лантратова заявила, что размер пособий пока еще обсуждается с представителями разных министерств. И, если Минобрнауки согласен с идеей привязать этот показатель к МРОТ, то Минтруд настаивает на доработке инициативы, уточнила депутат.

По ее мнению, нужно расширять программы помощи и поддержки студентов, чтобы улучшить демографическую ситуацию за счет снижения среднего возраста рождения первого ребенка до 21—22 лет.

В материале также приводятся данные Министерства высшего образования и науки, согласно которым на начало 2024 года в российских вузах насчитывалось 17,1 тыс. студенческих семей с детьми, а количество студенток с детьми оценивалось в 36,9 тыс.

Средний уровень МРОТ по России составляет около 20 тыс. рублей, в 2025 году он составит 22 440 рублей.

Директор АНО «Центр правовой поддержки “Мама в праве”» Виктория Рашина заявила «Известиям», что одно только пособие в размере МРОТ вряд ли убедит студенток рожать, особенно если отец ребенка будет тоже учащимся. По ее мнению, поддержка должна быть комплексной: например, должны быть предоставлена отдельная комната в общежитии для молодой мамы, а также действовать запрет на ее отчисление, пока ребенку не исполнится определенное количество лет. Кроме того, необходимо, как считает эксперт, предоставить молодым родителям гарантии трудоустройства.

Рашина отметила, что рождению первого ребенка в таких семьях мешают отсутствие жилья (или его плохое состояние), низкая зарплата и сложности с получением места в детском саду около дома.

Схожую позицию высказывает профессор экономики Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его мнению, чтобы молодые люди стремились стать родителями, одного пособия в размере МРОТ недостаточно. Например, им также нужно предоставить жилье и гарантировать место в детском саду для ребенка.

«Препятствия для демографии кроются не в выплатах в размере 2—5 тыс., а в парадигме демографической политики. Если ее строить на принципах, которые предлагал МВФ, включая социальную помощь по нуждаемости, то это ни к чему хорошему не приведет. <…> Бедность в нашей стране будет приводить только к ограничению в рождении детей», — сказал Сафонов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказывала, что в 2025 году пособия по беременности и родам в России вырастут вдвое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, в следующем 2025году, по ее словам, размер материнского капитала превысит 1 млн рублей.