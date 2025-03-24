Извинения рэпера и блогера Акима Апачева перед местными жителями за его граффити в Судже не отменяют состава совершенного им административного правонарушения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он предложил курянам решить, как поступить с блогером.

«Хочу вам напомнить о необходимости сегодня сформировать административный материал в отношении этого блогера, который нарушил запрет на въезд в наши приграничные территории, расписал нецензурными лозунгами здания объектов, жилых домов на территории Суджи, вызвав вполне понятное негодование жителей», — сказал врио губернатора на заседании правительства региона.

Хинштейн подчеркнул, что извинения Апачева должны оценивать не чиновники, а местные жители, «для кого Суджа родной дом» и которых действия блогера «оскорбили». Он опубликовал у себя в телеграм-канале анонимный опрос: «Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?». На данный момент проголосовало более 36 тыс. человек, около 80% проголосовавших выразили недоверие словам блогера, а 12% выбрали вариант «Мы вместе рисовали эти граффити».

Накануне Хинштейн пообещал наказать Апачева за «недопустимый пиар на крови», пригрозив ему штрафом, в том числе за порчу имущества. Сам блогер написал в своем телеграм-канале, что жители региона обращаются к нему и спрашивают, «почему до сих пор не наказаны чиновники, которые проворовали средства, выделенные на оборону Курщины».

«Думаю, что у вас более важные дела есть. Граффити! Вот что представляет реальную угрозу и с чем нужно бороться! А казнокрадство — ну это такое, можно и простить. Нет проблемы беженцев. Нет проблемы разминирования прифронтовых н.п. Нет гуманитарных проблем», — говорится в посте Апачева.

«Позорит наши улицы и дома»

22 марта WarGonzo опубликовал видео из поездки Апачева в Суджу, где тот закрашивал граффити, оставленные украинскими военными. Блогер сделал вместо них другие надписи, в том числе «Труба до Киева доведет», «Так будет с Европой» и «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!»

Местные жители Суджи возмутились и раскритиковали Апачева за вандализм и обход запрета на въезд. Хинштейн поручил руководителю комитета региональной безопасности инициировать административное производство по факту незаконного посещения территории приграничья.

Врио главы Курской области назвал поведение Апачева «наглой провокацией» и подчеркнул, что «хайп на трагедии недопустим». По словам Хинштейна, на возмущение жителей Суджи со стороны Апачева «идет хамский ответ: „Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте“». В комментариях рэпер также «позволяет себе забивать „стрелки“ женщинам», добавил руководитель региона.

Сам Апачев, комментируя обвинения в свой адрес, написал, что «готов нести полную ответственность» за совершенное правонарушение.