Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и объединение БРИКС должны активнее действовать в поисках «какого-то выхода из однополярного мира» и предпринимать больше усилий для собственного развития, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Как передает БЕЛТА с заседания, белорусский лидер упрекнул обе организации в нехватке конкретных решений. По словам Лукашенко, ШОС и БРИКС «телепаются», вместо того чтобы «предпринимать конкретные шаги для развития».

Президент Беларуси констатировал, что в мире «сформировался запрос на уход от однополярного мироустройства», ответом на который как раз и являются «региональная ШОС и глобальная БРИКС как платформы для объединения единомышленников». Однако, признал Лукашенко, участникам обеих организаций надо быть более объективными в своих «чаяниях и надеждах» по поводу их развития.

«Эту идею я высказал на заседании ШОС в свое время и придерживаюсь до сих пор этой позиции. Мы слишком много надежд сегодня возлагаем на региональные и глобальные организации, к примеру ШОС и БРИКС. Это было видно, несмотря на успешное проведение [саммита] БРИКС в Казани», — заявил белорусский лидер.

По его мнению, казанский саммит продемонстрировал, что участники организации «телепаются», а не предпринимают конкретных шагов для ее развития. «А люди-то хотят альтернативы», — отметил Лукашенко. Рассуждая о причинах этого «телепания», президент Беларуси предположил, что оно может быть связано с опасениями по поводу вероятной конкуренции между БРИКС и ООН.

«Мы не против ООН. Чего мы оправдываемся? Если какая-то новая организация заменит ООН, реально заменит, что в этом плохого?» — рассуждает Лукашенко.

Развивая мысль, он перечислил ряд проблем, которые, по его оценке, назрели в Организации объединенных наций — в частности, напомнил, как многие участники мероприятий ООН из определенных государств не смогли получить визы для поездки на них в другие страны. Кроме того, и само участие в этих мероприятиях обесценилось, считает Лукашенко, поскольку международные каналы освещают их только с точки зрения коллективного Запада.

Белорусский лидер также раскритиковал ООН за нежелание провести внутренние реформы и отсутствие полезных решений.

«Ну а решения какие в последнее время приняла ООН? Какие полезные решения? Никаких. И реформироваться не хотят. Потому что для того, чтобы существенно реформироваться, нужен консенсус и голосование в ООН на пленарном заседании, где, опять же, коллективный Запад душит всех подряд — санкции введем, денег не дадим, доллар не дадим, платежей не будет и прочее. Кому нужна такая организация?» — задался риторическим вопросом Лукашенко.

Поэтому, рассуждает белорусский президент, оправдываться по поводу якобы существующих претензий БРИКС на место ООН «неуместно», поскольку даже если одна организация и впрямь сумеет сменить другую, это будет означать лишь, что она сможет заполнить возникшие пробелы в защите интересов государств-участников.

«Если БРИКС займет свое место (не вместо ООН, это еще много надо над этим работать), начнет осуществлять интересы участвующих государств, ничего плохого не будет», — убежден Лукашенко. Он допустил, что это объединение может превратиться в своего рода «мини-ООН», если найдет в себе силы для более активного развития.

Но если организация продолжит «телепаться», то люди, которые «сейчас ищут выход», от нее отвернутся, убежден президент Беларуси. «Надо этот выход им показать», — призвал он, обращаясь к трем странам-организаторам БРИКС — Китаю, России и Индии.

«Покажите, пойдите вперед. Вы же сделали первый шаг, и к вам повернулось все человечество. Но пока этого не видим. Мягко говоря, над этим еще предстоит работать, чтобы удовлетворить чаяния мирового сообщества», — подытожил Лукашенко.

Он также обрушился с критикой на тех, кто осудил генсека ООН Антониу Гутерриша за посещение казанского саммита БРИКС. По словам белорусского лидера, это осуждение демонстрирует «крах постулатов демократии», которая разделилась на «демократию для себя» и «демократию на экспорт».

«Какими демократическими ценностями можно объяснить происходящее на Ближнем Востоке и Украине? <…> Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата генерального секретаря ООН за его принципиальную позицию, которую он наконец-то откровенно высказал? Или как расценить неутихающие нападки на Антониу Гутерриша за то, что он посетил саммит БРИКС?» — возмутился Лукашенко.

С наиболее резкой критикой в адрес генсека ООН после его поездки в Россию выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Гутерриш поддался «искушениям в Казани», поставив их на первое место по сравнению с «содержанием устава ООН». Также украинский лидер отклонил запланированный визит генсека организации в Киев.

Напомним, Гутерриш прибыл в Казань 23 октября, принял участие в заседании «БРИКС плюс» / «аутрич», провел закрытые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке и Украине. Путин в своем выступлении на саммите заявил, что Россия сожалеет обо всех разворачивающихся в мире конфликтах, включая украинский.