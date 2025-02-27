Бортпроводников пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), потерпевшего крушение в ходе рейса Баку — Грозный в декабре 2024 года, представят к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли проявили исключительное мужество и высокий профессионализм.

«Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения. Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности», — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном установят мемориальную плиту. Руководитель региона также вновь выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, семьям и близким погибших.

Азербайджанское издание «Минвал» со ссылкой на источники пишет, что позиция Чечни по вопросу награждения бортпроводников воспринимается в Баку как приемлемая.

«При этом в Азербайджане отмечают, что реакция последовала с опозданием, но ее содержание сочли удовлетворительным», — отмечает издание.

Вместе с тем собеседники «Минвала» сообщили, что Азербайджан располагает точными сведениями о том, что руководство Чечни не имеет отношения к катастрофе самолета AZAL.

«За этот инцидент ответственны российские военные», — заявил источник.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», на борту которого было 67 человек, разбился при заходе на посадку в районе казахстанского Актау 25 декабря около 9:30 (мск). В результате 38 человек погибли, 29 выжили.

В конце декабря Казахстан передал бортовые самописцы в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), подведомственный Минобороны этой страны. Расшифровка началась в Бразилии 3 января и завершилась 7 января.

В начале февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в Актау в декабре 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный. Из документа, состоящего из 53 страниц, следует, что при подлете борта к Грозному рано утром 25 декабря с небольшой паузой были зафиксированы два удара.

В середине февраля вице-министр транспорта Азербайджана Талгат Ластаев рассказал, что окончательный отчет о расследовании крушения лайнера могут предоставить до конца 2025 года.