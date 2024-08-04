Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Минобороны наделить власти Чечни полномочиями создавать полки и батальоны. По его словам, Российский университет спецназа в Чечне из-за большого числа желающих не успевает готовить добровольцев для участия в военных действиях на Украине.

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [в зону боевых действий]. Очень много добровольцев», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по агентству ТАСС).

Глава Чечни отметил, что обратился в Минобороны с просьбой позволить властям республики создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции на передовой.

Глава республики выразил уверенность, что Россия уже в этом году одержит победу над Украиной.

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», — заявил он.

Кроме того, Кадыров поделился информацией о своем здоровье. Он заявил, что «абсолютно здоров» и обследуется «каждые три месяца». По его словам, в ходе последнего обследования у него выявили незначительный дефицит витамина D, за которым он с тех пор начал следить. В доказательство своих слов чеченский лидер сделал около тридцати отжиманий перед камерой.

Сообщения об ухудшении состояния чеченского лидера стали активно распространяться в сентябре 2023 года. Журналисты утверждали, что в 2022 году состояние Кадырова якобы начало ухудшаться, а осенью 2023-го его госпитализировали «с острой легочной недостаточностью». В апреле 2024 года в СМИ появились публикации о том, что в 2019 году Кадырову якобы диагностировали некроз поджелудочной железы (панкреонекроз).

Кадыров после этого опубликовал полутораминутный видеоролик, на котором он жмет штангу лежа, занимается с гантелями и выполняет другие упражнения в тренажерном зале. В качестве аккомпанемента звучала песня народной артистки Чечни Элины Муртазовой «Высокогорный дух».

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* в тот период выступил с утверждением о том, что у Кадырова якобы «типичная тяжелая почечная недостаточность», и ему «необходим частый гемодиализ». Сам глава Чечни последовательно отрицал слухи о своей болезни.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов