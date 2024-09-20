Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону боевых действий на Украине отправлены «еще два» электромобиля Cybertruck, которые производит компания Tesla Илона Маска. Накануне Кадыров пожаловался, что Маск удаленно отключил подаренный ему Cybertruck.

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк, его грузоподъемность составляет порядка 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 500 миль (около 804 км). Дальность хода электропикапа достигает 512 км, максимальная скорость — 180 км/час. Электромобиль полноприводный, оснащен 600-сильной системой и разгоняется до 96 км/ч за 4,1 сек.

По словам Кадырова, удаленное отключение не коснулось двух электромобилей, которые отправились в зону вооруженного конфликта.

«Машины работают штатно и без сбоев. Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь», — написал глава Чечни.

Он отметил такие качества электромобиля, как «мобильность, удобство, маневренность». Западная техника «прекрасно справляется» с возложенными на нее задачами, поделился Кадыров.

На опубликованных в его телеграм-канале видеокадрах показаны два электромобиля Cybertruck, на крыше которых установлены пулеметы. На кадрах видно, как военные, использующие эти электромобили, сбивают беспилотники. Когда и где эти видео сняты, не уточняется.

Маск поступил «не по-мужски»

В августе Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого Илона Маска» кибертрак Tesla, в который он «буквально влюбился». Тогда глава Чечни поблагодарил Маска и заявил, что электромобиль «скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях».

Вечером 19 сентября Кадыров рассказал, что подаренный Маском кибертрак «оснастили пулеметом и отправили на СВО», но недавно предприниматель «удаленно отключил кибертрак».

«Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — добавил Кадыров.

Сам Маск в августе отрицал, что дарил Кадырову электромобиль своей компании. «Вы серьезно настолько отсталый, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Потрясающе», — написал Маск, отвечая одному из пользователей соцсети X.

Кадыров после этого советовал американцу не обращать внимание «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ». Глава Чечни призвал Маска «творить и достигать новых вершин» и отдельно поблагодарил за сеть спутниковой связи Starlink — якобы благодаря ей «скорость связи в зоне СВО вообще огонь».