Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подаренный ему электромобиль Cybertruck от компании Tesla был удаленно отключен и теперь не работает. В этом он обвинил «дарителя» — американского миллиардера, основателя Tesla Илона Маска.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. <…> Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, автомобиль перестал работать недавно. До этого глава Чечни оснастил электрокар пулеметом и отправил его в зону боевых действий. По его словам, машина «прекрасно справлялась с боевыми задачами», демонстрировала «маневренность и хорошую защиту экипажа».

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк, его грузоподъемность составляет порядка 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 500 миль (около 804 км). Дальность хода электропикапа достигает 512 км, максимальная скорость — 180 км/час. Электромобиль полноприводный, оснащен 600-сильной системой и разгоняется до 96 км/ч за 4,1 сек.

17 августа Рамзан Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого Илона Маска» кибертрак Tesla. Он испытал электромобиль, поблагодарил за него бизнесмена и заявил, что передаст машину бойцам в зону спецоперации. Он признался, что «буквально влюбился» в Cybertruck Tesla, назвав его «мощным проектом».

После того, как один из пользователей соцсети X написал, что бизнесмен поставил свой электрокар «врагу США, который находится под санкциями», Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck.

«Вы серьезно настолько отсталый, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Потрясающе», — прокомментировал Маск.

Глава Чечни также отреагировал на этот пост и посоветовал американцу не обращать внимание «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ».

«Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают», — написал в телеграм-канале Кадыров.

Он отметил, что технологии Маска, в том числе система Starlink, помогают российским бойцам в зоне боевых действий на Украине.