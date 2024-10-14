Ключевая ставка может повыситься до 21% к концу 2024 года, а ее снижение возможно после завершения военной операции на Украине. Такой прогноз дал в разговоре с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«СВО закончится, ставка пойдет вниз и рынок акций подорожает. Я считаю, что сейчас надо покупать, особенно там, где есть инвестиционная идея», — сказал экономист.

По его словам, увеличение ключевой ставки до 20% уже заложено в цены. К повышению ставки может привести ситуация с инфляцией, отметил Разуваев.

14 октября зампред Банка России Алексей Заботкин допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, которое пройдет 25 октября. В этом году ключевая ставка повышалась в июле и сентябре — до 18% и 19% соответственно.