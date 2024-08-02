Обмен заключенными между Россией и странами Запада показал, что каналы связи на уровне дипломатических представительств Москвы и Вашингтона не полностью прерваны и продолжают работать. На это в разговоре с «Лентой.ру» обратил внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Мы получили факт, подтверждающий то, что каналы связи между странами стали ограниченными, но не полностью прерваны. Это означает, что и в Москве, и в Вашингтоне есть понимание того, что ситуацию можно доводить до определенного предела, но до самой острой угрозы — угрозы перерастания конфликта в мировую войну с использованием ядерного оружия — дело доводить нельзя», — отметил депутат.

Он также обратил внимание на то, что проведенный обмен не был «какой-то спонтанно возникшей акцией», поскольку подобные процессы требуют долгой подготовки, переговоров и общего соглашения.

Как отметил Новиков, в ходе переговорного процесса по обмену политическая жизнь активно продолжалась. Также шли и бои на Украине, на которые реагировали Соединенные Штаты и выделяли Киеву новые пакеты помощи для сдерживания Москвы.

«Поэтому говорить о том, что сам по себе обмен может стать каким-то водоразделом во взаимоотношениях между странами, было бы неверно, учитывая то, что это событие на большой дистанции», — заключил Новиков.

Также в позитивном ключе сделку по обмену заключенными оценил и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он выразил надежду, что подобная практика между Россией и Западом будет продолжаться.

«Любые переговоры — это чрезвычайно сложный, многослойный процесс, который идет месяцами, а иногда и годами. То, что обмен состоялся, несомненно, важно и в целом позитивно. Я надеюсь, что эта практика будет продолжена, коль скоро это событие состоялось», — отметил сенатор.

1 августа на территории Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 13 заключенных, среди которых журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морпех США Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза*, а также оппозиционер Илья Яшин*.

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