Министр обороны Украины Рустем Умеров отверг данные газеты The New York Times (NYT) о том, что вопрос территорий стал для Киева второстепенным. По его словам, Украина по-прежнему считает Крым и Донбасс своими, а утверждения об обратном не соответствуют действительности.

«Территориальная целостность является частью наших ценностей», — заявил Умеров на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой в Осло (цитата по агентству Reuters).

Как передает Reuters, министру был задан вопрос о сообщениях СМИ по поводу того, что приоритеты Украины сменились. Умеров в ответ заявил, что такие утверждения лживы и якобы связаны с «российской пропагандой».

«Нашим приоритетом по-прежнему остается защита людей, защита страны <…>, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины», — утверждает министр.

NYT 13 ноября сообщила со ссылкой на источники, что территориальный вопрос не имеет для Киева первостепенного значения. «Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности», — сказал изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

«Переговоры должны основываться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее», — цитировала NYT главу комитета по обороне и разведке Верховной рады Романа Костенко.

Одновременно Костенко отмечал, что Киев не намерен официально отказываться от территорий, перешедших под контроль России.

Дискуссии о возможном урегулировании российско-украинского конфликта активизировались после избрания на пост президента США республиканца Дональда Трампа, который обещал положить конец боевым действиям на Украине. Официально он вступит в должность 20 января 2025 года.

После победы Трампа на выборах пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт говорила, что теперь он сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». По ее словам, это подразумевает «усаживание» Москвы и Киева за стол переговоров «в первый же день», чтобы «закончить эту войну».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя RTVI заявление Ливитт, отметила, что будущей американской администрации надо не «усаживать» Россию за стол переговоров с Украиной, а исправлять «преступные ошибки» демократов.

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Президент России Владимир Путин в июне обещал прекратить боевые действия «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.