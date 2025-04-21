Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш* после неявки на заседание, на котором 21 апреля должно было начаться рассмотрение ее дела. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Согласно сайту Пушкинского городского суда Московской области, заседание было назначено на 11:00. В настоящее время уголовное дело в отношении Барабаш* приостановлено, а ее местонахождение неизвестно. Адвокат Барабаш* Михаил Бирюков заявил РБК, что сторона защиты «воздерживается от комментариев по делу».

Журналистку задержали 25 февраля в Москве, куда она вернулась после Берлинского международного кинофестиваля. Барабаш* обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России. По версии следствия, кинокритик разместила на личной странице в одной из соцсетей публикации, в которых, содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства». Женщина полностью признала свою вину. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — десять лет лишения свободы.

Сын журналистки Юрий ранее написал соцсетях, что задержание его матери могло быть связано с профессиональной деятельностью кинокритика и ее гражданской позицией — она выступает против военных действий на Украине.

26 февраля суд отправил Барабаш* под домашний арест на два месяца. 4 апреля Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что кинокритик распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов власти, выступала против военной операции на Украине, а также взаимодействует с иностранными СМИ.

Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, автор множества рецензий. Ее тексты в разные годы выходили в «Российской газете», на сайтах Forbes и «Интерфакса». Барабаш также работала в «Независимой газете».

*внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов