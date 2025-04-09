Китайские власти призвали граждан республики «проявлять осторожность» при планировании поездок в США, пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.

Ведомство пояснило, что «в связи с ухудшением торговых отношений между Китаем и США и проблемами безопасности в Америке рекомендует гражданам Китая тщательно оценивать риски поездок в Соединенные Штаты и проявлять осторожность».

Предыдущее такое предупреждение китайские власти выпускали в апреле 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-2019. Тогда Министерство культуры и туризма КНР призывало граждан республики не ездить в США из-за «чрезмерных мер профилактики и ситуации с внутренней безопасностью».

Сегодняшний шаг последовал за другими ответными мерами Пекина, введенными в качестве реакции на новые торговые пошлины, вступившие в силу по распоряжению президента США Дональда Трампа. В частности, 9 апреля КНР объявила, что вводит 84-процентные пошлины на импорт всех американских товаров и технологий, спровоцировав волнения на рынках и усугубив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Между тем Reuters передает, что китайские производители искусственных елок и другой рождественской и новогодней атрибутики уже стали жаловаться на отсутствие заказов на поставки их продукции в США, которые обычно уже начинали поступать в это время. Агентство делает вывод, что из-за этого американские потребители к Рождеству могут остаться без елок и елочных игрушек из КНР.