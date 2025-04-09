Китайские производители искусственных рождественских елок и праздничных украшений жалуются на отсутствие заказов от американских клиентов, которые должны были начать поступать уже сейчас, передает Reuters. Этого не происходит из-за усугубляющейся торговой войны между Китаем и США.

Как подчеркивает агентство, предприятия из Китая сильно зависят от американского рынка, куда они направляют половину своей рождественской продукции. В свою очередь, торговцы из США закупают у китайских фабрик 87% рождественских украшений на сумму около $4 млрд.

При этом внутренний спрос на декорации на Рождество в Китае незначителен, рассказала Reuters управляющая фабрикой по производству рождественских елок в Цзиньхуа.

Под ударом окажутся поставки рождественских изделий и из других стран, полагает агентство. Камбоджа, второй по величине экспортер подобных товаров, столкнулась с одной из самых серьезных импортных пошлин Белого дома — 49%.

Перенос производства праздничных украшений в США невозможен, так как в стране нет производства, технологий и рынка труда для этого вида изделий, заявили Reuters в Американской ассоциации рождественских елок.

«Если в этом году американцы захотят приобрести новые рождественские украшения, им придется заплатить за них гораздо больше — если они вообще смогут найти их на полках магазинов», — пишет агентство.

С начала своего второго президентского срока глава США Дональд Трамп ввел несколько пошлин на китайский импорт общей суммой в 104%. 9 апреля Китай ответил повышением «зеркальной» пошлины до 84%. Ранее в министерстве торговли КНР заявили, что Пекин будет бороться с пошлинами Трампа «до конца».

Вслед за Китаем ответные тарифы на продукцию из США введет и Евросоюз. Европейские пошлины в размере от 10% до 25% затронут такие американские товары как табак, мотоциклы, птицу, соевые бобы, орехи, сталь и алюминий. Ограничения общей стоимостью €22 млрд вступят в силу в три этапа: 15 апреля, 16 мая и 1 декабря.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении ЕС составили 20%, а универсальная базовая пошлина на весь импорт — 10%.