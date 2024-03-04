Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 из космического центра имени Кеннеди во Флориде произошел в 22:53 по местному времени (06:53 мск 4 марта). Помимо Гребенкина, в состав экипажа вошли астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Старт миссии Crew-8 переносился четыре раза.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022—2024 годах. Первым в рамках перекрестных полетов на МКС отправился Франциско Рубио, вошедший в состав экипажа «Союза МС-22», россиянка Анна Кикина стала второй. В августе 2023 года в составе экипажа Crew-7 на МКС отправился Константин Борисов, а в марте — Андрей Федяев.

Соглашение «Роскосмоса» и NASA было рассчитано на период с 2022 по 2024 год. Чтобы провести еще два перекрестных полета документ продлили до 2025 года.