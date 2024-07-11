Речь певца Эдуарда Шарлота со словами раскаяния и извинения перед патриархом Кириллом и верующими нужно учесть при дальнейшем рассмотрении в суде его уголовного дела, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Утром 11 июля адвокат Шарлота Алексей Лапузин опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с извинениями артиста. На кадрах певец говорит, что «осознал, насколько ошибочно высказался» и обещает, что такое «больше никогда не повторится». Сам адвокат отметил, что не одобряет «распространенную практику», когда кого-то принуждают записывать видеообращения с извинениями, «так как это представляет собой разновидность психологического насилия». Однако, по словам Лапузина, в данном случае никто не заставлял Шарлота извиняться, более того, он сам неоднократно проявлял к этому инициативу, написал адвокат. В конце 2023 года Шарлот написал письмо с раскаянием патриарху Кириллу, в котором отмечал, что в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на волю. Это также подтверждал отец певца Валерий Шарлот, а теперь в телеграм-канале отметил и Алексей Лапузин.

Кипшидзе рассказал, что уже посмотрел видео с извинениями артиста и счел их примером «деятельного раскаяния», предусмотренного ст. 75 Уголовного кодекса России («Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием»).

«Церковь убеждена в том, что любой человек может раскаяться, и это может и должно быть учтено в рамках уголовного правосудия. Вера в раскаяние человека — один из краеугольных камней христианской цивилизации, который находит свое применение и в праве», — написал он.

Кипшидзе отметил, что в РПЦ и раньше просили следствие учитывать некоторые извинения в рамках рассмотрения уголовных дел.

Дело Шарлота

Эдуарда Шарлота арестовали в декабре 2023 года. На него заведены уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и повреждении документов (ч. 1 ст. 325 УК РФ).

Поводом для ареста стали видео, опубликованные певцом в соцсетях. В одном из роликов Шарлот портит свой военный билет, после чего прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. В другом видео артист разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. По версии следствия, певец выложил ролики, «оскверняющие воинскую славу».

В начале января во время судебного заседания извинился перед патриархом Кириллом, назвав его «иконой церкви». Также он попросил прощения у президента России Владимира Путина, певца Ярослава Дронова (Shaman), главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и у всех, кого он «вскользь оскорбил».