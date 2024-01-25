Представители Русской православной церкви (РПЦ) согласились обсудить с адвокатами певца и блогера Эдуарда Шарлота его покаяние перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Московской патриархии. Адвокат 25-летнего музыканта Алексей Лапузин в беседе с RTVI заявил, что впервые слышит о таком решении в РПЦ.

«В ответ на обращение к патриарху было выражено согласие вступить в диалог с адвокатами Шарлота на рабочем уровне по предмету обращения», — сказал собеседник ТАСС.

Шарлот ранее размещал в инстаграме* видеоролики, в одном из них он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и распятие.

Еще до нового года Шарлот написал покаянное письмо патриарху Кириллу, в котором отмечал, что в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на волю (детали приводил телеграм-канал Baza). Отец певца Валерий Шарлот подтверждал, что его сын написал письмо главе РПЦ.

«Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру», — рассказал он изданию РБК.

Поздравляя россиян с Рождеством, патриарх Кирилл «читал притчу о блудном сыне и сказал, что если грешник покаялся, то его надо простить», подчеркивал отец артиста.

Адвокат Шарлота Алексей Лапузин в беседе с RTVI заявил, что «в первый раз слышит» о согласии РПЦ обсудить покаяние певца.

«Я такой новости не видел. Но, безусловно, я подтверждаю тот факт, что Эдуард Валерьевич письменно обратился с просьбой к патриарху Московскому и всея Руси, в котором просил прощения за свои поступки», — сказал Лапузин.

По словам Лапузина, в письме патриарху Шарлот «просил прощения, в принципе, за свои проступки, в том числе и за видеоролики». Письмо было приобщено к материалам дела, о нем шла речь в открытом судебном заседании, добавил адвокат.

Извинился перед Путиным, Мизулиной и Кадыровым

В январе Шарлот на заседании суда вновь извинился перед патриархом Кириллом, а также попросил прощения у президента России Владимира Путина, певца Ярослава Дронова (Shaman), главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и у всех, кого он «вскользь оскорбил».

«Путин — человек с большой буквы. Вы — часть многих семей, и моей тоже. Вы присутствуете всегда и везде. На новогоднем застолье, например. Я разорвал ваш портрет под песню Игоря Талькова. Но я не нес зла. <…> Владимир Владимирович, простите меня», — сказал тогда исполнитель.

Патриарха Кирилла Шарлот назвал «иконой церкви», выразив мнение, что «сомневаться» в нем «нельзя». «Я прибил ваш портрет. Прошлым летом совершил ошибку, прошу прощения за это. Подвергся чужому влиянию», — объяснил музыкант.

Шарлот родился в Самаре 7 февраля 1998 года, он стал известен в 2019 году после выхода песни «Щека за щеку» (клип набрал более 14,5 млн просмотров на YouTube). В начале декабря суд арестовал его до 24 января по статьям о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Поводом для уголовного преследования стали видео, которые Шарлот публиковал в соцсетях. По версии следствия, певец выложил ролики, «оскверняющие воинскую славу». В одном из них Шарлот разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, во втором исполняет песню «День победы», переделав текст «с явно оскорбительным характером». В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает паспорт и заявляет, что он больше «не гражданин преступной России». Кроме того, в ролике он осудил боевые действия на Украине.

Шарлота задержали 22 ноября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, куда он прибыл из Еревана. В этот же день его арестовали на 13 суток по административному протоколу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). После задержания Шарлота телеграм-канал Mash опубликовал видео с его извинениями на камеру.

Адвокат Михаил Салкин в разговоре с RTVI в ноябре допускал, что публичное извинение Шарлота за сжигание паспорта «может сработать, а может и не помочь, потому что скажут, мол, твои извинения были неискренние, а только с целью избежать ответственности, поэтому иди-ка послужи, кровью смой свой грех, либо будешь под уголовной ответственностью».

Ранее на этой неделе суд в Самаре продлил арест Шарлота до 24 марта 2024 года.

* деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена