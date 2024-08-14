Курская атомная электростанция (АЭС) нуждается в серьезнейшей защите, поскольку нападение на нее может привести к катастрофе, как на Чернобыльской АЭС. Об этом в беседе с Инфо24 рассказал инженер-физик из программы по безопасности радиоактивных отходов Андрей Ожаровский.

По его словам, устройство Курской АЭС несколько похоже на электростанцию в Чернобыле, поскольку там также работают два реактора РБМК-1000, особенность которых в том, что они не оснащены специальной защитной оболочкой.

«На других атомных станциях бывает толстостенная, бетонная, защитная оболочка, иногда ее называют конфаймент, которая предохраняет хотя бы от мелкокалиберной артиллерии. Здесь реакторы беззащитны и в случае, ну не дай бог, преднамеренного обстрела или шального снаряда калибра 150 миллиметров и выше будет повреждено реакторное здание, может быть поврежден сам реактор», — отметил Ожаровский.

Ученый также рассказал, что реакторы РБМК-1000, помимо прочего, сделаны из графита, который является очень горючим материалом. В случае негативного исхода, графит, «напичканный отработавшим свежим ядерным топливом» и радиоактивными веществами может гореть до двух недель, как в Чернобыле, отметил физик.

При этом, по его словам, в окружающую среду будут выбрасываться радиоактивные вещества.

«Это крайне опасно», — заключил он.

Утром 14 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что российские силы получили «интересные материалы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) о деталях операции в Курской области.

По словам командира спецназа, перед ВСУ стояла задача захватить Курскую АЭС в городе Курчатове 11 августа. Он также уточнил, что с украинской стороны в операции было задействовано «11,6 тыс. или 11,9 тыс. человек».

После захвата электростанции Киев якобы намеревался «выйти на переговоры с ультиматумом, чтобы мы откуда-то ушли и что-то сделали», заявил генерал.

В то же время Росгвардия сообщила о принятии дополнительных мер для охраны Курской АЭС. В частности, особое внимание силовики уделили противодействию украинским беспилотникам.

В пресс-службе «Росэнергоатома» заверили, что Курская АЭС работает в штатном режиме.

Вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция Курской АЭС, из-за чего ближайший к станции город Курчатов остался без электроэнергии, указывал «Росатом».

Местные власти сообщали о падении обломков беспилотника на подстанцию. В «Росатоме» также отметили, что сейчас «сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС».

Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа. Военные аналитики опустили, что одной из целей нападения украинских войск на российскую территорию стала попытка захвата Курской АЭС.