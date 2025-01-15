Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

«Газ будет подан как гуманитарный в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — сказал он (цитата по ТАСС).

Красносельский отметил, что точной даты поставок газа пока нет. Также отсутствуют сроки, в течение которых будет действовать схема подачи топлива для гуманитарных нужды.

«Детализации еще нет. Подача [газа] начнется, это факт, дальше посмотрим по ситуации. <…> Что касается маршрута, платы, транзита — это все вопросы переговоров, пока еще рано на них отвечать», — пояснил президент непризнанного Приднестровья.

Российские власти решение о поставках газа в Приднестровье не комментировали. При этом 9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия лишилась возможности поставлять природный газ в Приднестровье «из-за решения Украины и властей Молдавии». Ситуацию в Приднестровье он назвал «кризисной».

1 января 2025 года истек срок пятилетнего договора «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите российского газа через территорию Украины, которая не стала продлевать соглашение. В результате «Газпром» прекратил поставки топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему.

На этом фоне газ также перестало получать Приднестровье, по территории которого осуществлялся транзит. Кроме того, «Газпром» объяснил остановку поставок газа в Молдову отказом правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает в $709 млн.

После прекращения транзита газа Приднестровье осталось без отопления. Компания «Тирастеплоэнерго» заявила, что ни в жилые дома, ни в организации не поступает горячая вода. Тепло подается только в больницы, дома престарелых и другие учреждения соцзащиты.

Из-за отсутствия энергоресурсов работу приостановили практически все промышленные предприятия Приднестровья, кроме тех, которые занимаются производством продовольствия. В республике до 8 февраля введен режим чрезвычайного положения (ЧП).

Утром 9 января министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что в республике зафиксированы случаи гибели людей, которые на фоне вынужденного отключения отопления из-за прекращения поставок российского газа, пытались отопить дома с помощью печей и газовых колонок.

Он добавил, что без поставок газа увеличить выработку электроэнергии в республике невозможно.