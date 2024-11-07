Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил общение Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

«Оно не исключено. Он [Трамп] же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего тут сказать пока не имеем, из чего исходить», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что встреч без предварительной подготовки на экспертном уровне не бывает, но пока работа в данном направлении не ведется.

«С администрацией [президента США Джо] Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, но они не носят субстантивный характер», — рассказал официальный представитель Кремля.

Накануне Песков, комментируя информацию о победе Трампа на выборах президента США, говорил, что ему неизвестно о планах Путина поздравлять американского политика.

Песков заявил, что нужно не забывать о том, что «речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства». По его мнению, отношения Вашингтона и Москвы ухудшить «практически невозможно», поскольку «они находятся на исторически самой низкой точке».

Он добавил, что Путин неоднократно повторял, что «открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга». Однако в настоящий момент администрация США «настроена диаметрально противоположным образом».

«Что будет в январе — мы посмотрим», — подытожил Песков.

Во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» представитель Кремля заявил, что никак не относится к победе Трампа на выборах. По его словам, у Москвы «своя повестка дня».

На вопрос о том, может ли Путин принять приглашение посетить США, если оно поступит от Трампа после его инаугурации, Песков ответил: «В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Давайте дождемся с вами инаугурации, все-таки не забывайте, что против нашей страны ведется война, и в этих условиях очень важно, что будут говорить и что будут делать».

Позднее в разговоре с RTVI Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на выборах.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября. В результате Дональд Трамп был избран 47-м президентом страны. Республиканец набрал 277 голосов выборщиков, преодолев таким образом необходимый для избрания порог в 270 голосов. Его оппонент — кандидат от Демократической партии Камала Харрис — уже признала свое поражение на выборах.