Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщил 8 марта Кремль.

В перечень помилованных вошли:

беременные женщины

женщины с несовершеннолетними детьми,

осужденные, родственники которых участвуют в военной операции на Украине.

«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности», — говорится в сообщении Кремля.

В январе 2020 года Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам за контрабанду наркотиков.

Амнистия осужденных женщин

В декабре 2023 года во время встречи Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) правозащитница Ева Меркачева подняла вопрос амнистии для осужденных женщин. Тогда правозащитница призвала главу государства помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются в ненасильственных преступлениях или уже осуждены. Путин назвал «убедительными» доводы Меркачевой.

«Надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе об амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», ― сказал президент.

Согласно оценкам Меркачевой, озвученным в декабре 2023 года, в местах лишения свободы находятся около 45 тыс. женщин. По ее мнению, амнистия могла бы коснуться примерно 25 тыс. заключенных.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что в нижней палате парламента начали проработку вопроса об амнистии некоторых категорий осужденных женщин. В то же время депутат призвал не путать амнистию с помилованием: «Амнистия ― акт Госдумы, помилование ― президента; амнистия ― общий акт, он не касается конкретных лиц».

«Если такие вопросы поступают к президенту, то, следовательно, запрос в обществе такой есть, но решение все равно остается за Госдумой», — отмечал в беседе с RTVI Андрей Клишас, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках вопроса об амнистии осужденных женщин «прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы».