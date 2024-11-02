Украине предрекают самую тяжелую зиму за почти три года с начала военной операции. ВСУ испытывают нехватку людей и техники, энергетическая инфраструктура страны потеряла значительную часть мощности. В ЕС готовятся к новому приему украинских беженцев. О том, что ждет Украину зимой — в материале RTVI.

Положение ВСУ

Украинская армия испытывает трудности с набором солдат и оснащением новых подразделений, пишет The New York Times (NYT). На фоне устойчивых успехов России в Киеве и Вашингтоне «усиливается чувство пессимизма», пишет издание. Свою роль играет и неопределенность по поводу западной помощи Украине после президентских выборов в США. Все это ослабляет моральный дух украинских военных.

Командир взвода боевых беспилотников Евгений Строкан в разговоре с NYT назвал ситуацию на фронте «очень тяжелой».

«Всего не хватает, людей мало, русских больше, и оружия у них больше», — говорит он.

Похожую оценку дал майор ВСУ с позывным «Гризли», заявив, что ситуация «напряженная». «Мы постоянно теряем ранее занятые позиции, у противника преимущество в людях и артиллерии, а мы пытаемся удержать оборону», — сказал военный.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в конце октября заявил, что дефицит боеприпасов, «разбалансирование управления» и недостаток солдат привели к обвалу фронта в Донбассе.

«Нет людей, нет пополнений, люди очень заморены, они просто не вытягивают фронты», — сказал он в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе.

О нехватке бойцов говорят и президент Украины Владимир Зеленский, и главком ВСУ Александр Сырский. Последний заявил 2 ноября, что ситуация на фронте «продолжает оставаться сложной», в то время как российские войска проводят «одно из самых мощных наступлений» с начала военной операции.

«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — отметил Сырский.

Многие бригады непрерывно участвуют в боевых действиях с 2022 года. Это истощение может иметь «ужасные последствия», считает Forbes. По оценкам Пентагона, ВСУ могут продержаться с нынешней численностью войск еще полгода-год, после чего столкнутся с «острой нехваткой» бойцов, пишет NYT.

Набирать новых солдат все сложнее: большинство украинцев, которые хотели присоединиться к ВСУ, уже сделали это, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Украинские власти пытаются пополнить армейские ряды, устраивая проверки мужчин призывного возраста не только в небольших городах и селах, но в общественных местах крупных городов, включая концертные площадки и рестораны. Несмотря на активную мобилизационную кампанию, украинские бойцы на фронте говорят, что им «отчаянно» не хватает людей, пишет WSJ.

В середине октября офис главного прокурора Украины заявил о четырехкратном росте случаев дезертирства по сравнению с прошлым годом. Председатель Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей.

Состояние энергетической инфраструктуры

«Критическое испытание» и «самая тяжелая зима за три года» — так характеризуют наступающий сезон холодов Международное энергетическое агентство (МЭА) и компания «Укрэнерго».

С марта 2024 года энергетическая инфраструктура Украины деградировала настолько, что предстоящая зима станет «самым суровым испытанием» для энергосистемы, говорится в отчете МЭА. Летом последствия ударов по украинской энергоинфраструктуре были не так заметны благодаря теплой погоде и длинному световому дню. Зимой, которая климатически может длиться до полугода, ограниченный доступ к теплу и свету способен привести к «огромным рискам», считает МЭА.

«Период экстремальных холодов в предстоящую зиму нанесет огромный урон всему населению и окажет огромное давление на и без того перегруженную систему здравоохранения», — говорится в отчете.

Ситуация может привести к появлению новой волны беженцев, поскольку некоторые части Украины «станут просто непригодными для жизни», опасаются в агентстве. МЭА называет наиболее уязвимыми такие регионы, как Харьковская область, Чернигов, Донецк, Запорожье, Сумы и Николаев. Под угрозой и теплоснабжение в Киеве.

«Укрэнерго» готовится к трем сценариям прохождения зимнего сезона. Худший предусматривает продолжение атак на энергетические объекты, что может привести к введению графиков отключений электричества до восьми часов в «критические, холодные» дни, сообщил врио главы компании Алексей Брехт.

По его словам, весной Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности ― объем, эквивалентный летнему потреблению Нидерландов. Брехт назвал это «значительной потерей». В компании ДТЭК заявили, что к октябрю удалось восстановить 60% генерирующих мощностей. При эффективной работе украинской системы ПВО зиму можно будет пройти без отключений, допустил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Высокопоставленный украинский чиновник, которого в сентябре цитировала газета The Washington Post (WP), выразил опасение, что зимой страна может оказаться в «глубокой-глубокой беде» из-за ситуации с энергосистемой.

«Я больше всего опасаюсь, что если людям придется пережить такую зиму, достичь консенсуса среди населения будет невозможно», — сказал он.

Издание назвало лучшим сценарием отключение электроэнергии на четыре часа в день, худшим ― на 20 и более часов в разгар холодов.

Глава Люблинского воеводства Польши Кшиштоф Коморский заявил о готовности принять беженцев с Украины, которые спасаются от боевых действий или от холода. Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в свою очередь отметил, что серьезных сигналов вероятного большого наплыва украинцев в Польшу нет.