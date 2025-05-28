В Байкальске Иркутской области в частном доме произошла трагедия: погибли пять подростков, еще четверо попали в больницу. По предварительным данным, один из молодых людей напал на своих друзей с канцелярским ножом, ранив четверых, затем поджег дом и погиб сам.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.

О том, кто и какую может понести ответственность в этом случае, RTVI рассказал известный адвокат Сергей Жорин.

Об уголовной ответственности

Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность носит персональный характер. В случае смерти подозреваемого уголовное преследование в отношении него прекращается. Однако следственные органы могут продолжить расследование для установления всех обстоятельств происшествия, включая возможное подстрекательство или пособничество со стороны третьих лиц.

Если будет установлено, что кто-либо из окружающих, включая родителей или других родственников, способствовал совершению преступления, знал о намерениях подростка и не принял мер по их предотвращению, такие лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие, подстрекательство или бездействие, повлекшее тяжкие последствия.

О гражданской ответственности и компенсации ущерба

Даже при отсутствии уголовной ответственности родители или законные представители несовершеннолетнего могут нести гражданскую ответственность за причиненный вред. Согласно статье 1073 Гражданского кодекса РФ, если несовершеннолетний в возрасте до 14 лет причинил вред, ответственность за него несут родители или опекуны.

Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет действует статья 1074 ГК РФ, согласно которой они несут самостоятельную ответственность, но при недостаточности средств обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на родителей.

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В данном случае, если будет установлено, что погибший подросток был несовершеннолетним, пострадавшие или их представители могут обратиться в суд с иском о возмещении морального и материального вреда к его родителям или законным представителям.

О судебной практике в таких делах

В подобных делах суды учитывают множество факторов: возраст и психическое состояние виновного, обстоятельства совершения преступления, наличие или отсутствие вины родителей в ненадлежащем воспитании и контроле за ребенком. Компенсация морального вреда может быть значительной, особенно при тяжелых последствиях для потерпевших.

Таким образом, несмотря на гибель предполагаемого виновного, его родители или законные представители могут быть привлечены к гражданской ответственности за причиненный вред. Возможность уголовного преследования других лиц зависит от результатов следствия и установления их причастности к совершенному преступлению.

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