В резонансном деле о массовом убийстве в дачном поселке в Иркутской области появились новые подробности. Как сообщает Baza, 17-летний парень мог начать убивать своих приятелей, получив от девушки отказ в сексуальной связи.

По данным Telegram-канала, юноша стал приставать к 14-летней школьнице, но получил отпор. Тогда он якобы напал на противников с канцелярским ножом.

По версии следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» в ночь на 28 группа школьников отмечала день рождения. В ходе вечеринки один из них напал на присутствующих с ножом. Четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы в Иркутскую областную больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый — по предварительным данным, это был 17-летний школьник — погиб во время пожара. По информации Telegram-канала Baza, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Как сообщает Baza, одна из раненых школьниц притворилась мертвой. Этим она спасла себе жизнь. Вторая девочка сумела убежать перед тем, как злоумышленник пустил газ.

Двоим погибшим было по 14 лет, самому младшему — 13 лет, самой старшей — 16 лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовом убийстве подростков в Иркутской области. Он запросил доклад у начальника СУ СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова об обстоятельствах, установленных в рамках следственных мероприятий.

Ранее по факту резни в дачном поселке Слюдянского района было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.