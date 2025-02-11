Бойцы из Курской области, которые участвуют в боевых действиях на Украине, будут получать региональные выплаты за каждое ранение. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

Кроме того, упрощен и сам процесс получения выплат. Ранее военнослужащие должны были предоставить справки об участии в военной операции и из воинской части. При этом у них на руках было заключение военно-врачебной комиссии, в котором зафиксированы обстоятельства ранения.

«Это создавало для людей массу неудобств. <…> Соответствующие изменения в постановление областной администрации внесены», — пояснил врио губернатора.

Теперь для получения выплат курянам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку военно-врачебной комиссии о тяжести ранения (или другие медицинские документы, если справки нет). Остальные документы органы соцзащиты запросят сами через единую электронную систему.

«Первые выплаты за повторные ранения уже произведены. Делаем и будем делать все возможное, чтобы поддержать наших защитников и их семьи», — заключил Хинштейн.

На прошлой неделе Хинштейн встречался с жителями приграничных районов. В разговоре с ними он признался, что ситуация с бюджетом в Курской области «очень плохая». Он рассказал, что в декабре «с ужасом и стыдом» обнаружил, что в регионе с июля образовалась задолженность перед семьями погибших участников военной операции на Украине и ранеными.

Также он отметил, что на прошлой неделе из резервного фонда были закрыты семимесячные долги по оплате за питание в пунктах временного размещения.

«Я принял решение из резервного фонда незамедлительно это закрыть, потому что, хотя поставщики продолжали поставлять, это могло привести к печальным последствиям», — объяснял Хинштейн.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область начале августа 2024 года, с тех пор в регионе идут бои. В начале декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона, ранее этот пост занимал Алексей Смирнов.

Во время прямой линии Путин заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из Курской области, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.