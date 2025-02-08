Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в рамках борьбы с мародерами нужно создать горячую линию. С таким предложением он выступил на встрече, которая прошла 8 февраля с жителями Кореневского, Беловского и Хомутовского районов.

О фактах мародерства заговорила жительница поселка Каучук Кореневского района. Она сказала, что у них «есть храбрые мужчины», которые готовы защищать имущество, спросив, можно ли закрыть въезд в населенный пункт. Власти объяснили, что на такой шаг пойти не могут, поскольку «это дорога общего пользования», но предложили организовать добровольную дружину из этих «храбрых мужчин».

«Они будут обходить территорию и присматривать за порядком. Надо создать линию, чтобы при звонке на 112 человек мог сообщать про факты мародерства», — передает слова врио губернатора 46ТВ.

Хинштейн уточнил, что сейчас села в приграничье обходят патрули УМВД и военная полиция, отмечает телеграм-канал «Секундочку».

Встреча курских властей с жителями приграничья длилась более пяти часов. Помимо Хинштейна, в ней участвовали врио председателя правительства региона Александр Чепик, прокурор Курской области Алексей Цуканов и уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов.

Речь зашла и о жилищных сертификатах. Комментируя растущее количество льготников, которым такие социальные выплаты положены в первую очередь, врио губернатора отметил: «Решение о том, что в первую очередь сертификаты получают льготники, было принято до меня. Но я готов нести ответственность за все, что было здесь, начиная с событий августа, хотя тогда я еще название многие населенных пунктов не знал. Сертификаты получат все, у кого разрушены жилые помещения».

При этом Хинштейн признался, что сегодня реализовать сертификат на территории Курской области «крайне сложно».

«Стоимость квадратного метра на I квартал — 88 тыс. рублей, и только два застройщика продают жилье по этой цене. Да, можно купить на вторичном рынке, но потребности и объём сертификатов превышает емкость вторичного рынка», — объяснил он.

Врио губернатора подчеркнул, что сертификат — бессрочный. Куряне, которые готовы дождаться возможности вернуться домой, смогут реализовать его на своей земле, добавил он, подчеркнув, что запуск программы по восстановлению приграничья будет запущен, не дожидаясь полного освобождения региона.

Хинштейн добавил, что выплаты за утрату имущества в Курской области будут увеличены. Также в разработке находится вопрос компенсации за автомобили, которых куряне лишились из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня мы компенсируем из средств федерального бюджета именно жилые помещения. Не нежилые, а жилые. И сейчас, стоя на этой сцене, сказать, что бюджет на себя возьмет все без исключения, было бы с моей стороны просто верхом безответственности. По машинам — вопрос отдельный, мы над ним думаем, не хочу ничего раньше времени говорить», — пояснил врио губернатора.

Ситуацию с бюджетом в Курской области Хинштейн назвал «очень плохой». Он рассказал, что в декабре «с ужасом и стыдом» обнаружил, что в регионе с июля образовалась задолженность перед семьями погибших участников военной операции на Украине и ранеными.

«Региональные выплаты не выплачивались несколько месяцев. За ранения бойцам на региональном уровне платили один раз, при повторном ранении не платили. Мы изменим постановление, чтобы исправить эту ситуацию», — заверил Хинштейн.

Помимо этого, на прошлой неделе из резервного фонда были закрыты семимесячные долги по оплате за питание в пунктах временного размещения.

«Я принял решение из резервного фонда незамедлительно это закрыть, потому что, хотя поставщики продолжали поставлять, это могло привести к печальным последствиям», — сообщил врио губернатора.

«Нужно запускать строительство малоэтажного жилья»

Хинштейн отметил, что нахождение в поселке Коренево опасно. Комментируя призыв местной жительницы включить населенный пункт в список бескомиссионной выдачи сертификатов, врио губернатора сказал: «Не хочу обсуждать, как составлялся список населенных пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов. Если бы власть здесь работала иначе, я бы на этой сцене не стоял, правильно?»

Он указал, что перечень сел с бескомиссионной выдачей сертификатов увеличивается, но если такая система будет введена в Коренево, то «количество выданных сертификатов будет кратно превышать объем построенного жилья».

«Поселок Коренево не разрушен на 80%, я был там. Вы получите сертификат, что дальше? Количество выданных сертификатов будет кратно превышать объем построенного жилья. Сейчас нам нужно запускать строительство малоэтажного жилья», — объяснил Хинштейн.

Льготная ипотека для курян и компенсация аграриям

Хинштейн объяснил, что о льготной ипотеке можно будет говорить тогда, когда будет выработана нормативная база. По его словам, курские власти будут стремиться к тому, чтобы она заработала в 2025 году.

«Будем добиваться и того, чтобы по льготной ипотеке был максимальный порог, чтобы по ней люди не строили дома за 50 млн рублей», — сказал врио губернатора.

Также с Минсельхозом прорабатывается вопрос компенсаций аграриям из курского приграничья, заверил Хинштейн. Врио министра сельского хозяйства Курской области Наталья Гончарова уточнила, что 96 пострадавшим предприятиям будут компенсированы фактически понесенные прямые затраты.