Союз курских литераторов (СКЛ) исключил из своих рядов поэтессу Ольгу Бредихину из-за стихотворения, в котором говорится, что смерть бывшего губернатора Курской области и главы Минтранса России Романа Старовойта принесла курянам «лишь радость». Об этом сообщила председатель союза Татьяна Страхова.

Встреча литераторов, на которой было принято решение исключить Бредихину, прошла еще 26 июля, но СМИ обратили на это внимание только сейчас. Причиной исключения поэтессы названы «действия, дискредитирующие организацию, принесшие ей моральный вред».

Позже Страхова уточнила, что поводом для исключения Бредихиной стали ее стихи на смерть Романа Старовойта, которые поэтесса опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» 7 июля. В них говорится, что уход чиновника из жизни «лишь радость курянам принес», а сам Старовойт назван «многими проклятым», «продажным», «людей обрекавшим на смерти и муки».

В стихотворении есть такие строчки:

Но все же предел, видно, есть у любого

Деяния адова. Наша взяла!!!

И плещется радость по Курску! И снова

Нам верится в честность и в честь, и в дела.

Член Союза курских литераторов Жанна Гладченко в комментариях к посту Бредихиной выразила мнение, что от ее стихов «веет беснованием».

«Олю люблю, уважаю, но в данном случае категорически не разделяю позицию», — написала Гладченко.

Бредихина, отвечая критикам, заявила, что многие из них «не имеют привычки сами произносить вслух “не озвученное свыше”».

«Если ваши мнения не совпадают с моим по поводу любых чувств и слов, то это означает, что у нас с вами — разный жизненный опыт, разный возраст, разная степень информированности, смелости», — написала поэтесса.

Глава Союза курских литераторов Татьяна Страхова заявила, что «правильность» решения исключить Бредихину из организации «ни у кого не вызвала сомнений».

«Ставлю вас в известность, что все 17 человек, за исключением одного, сошлись в едином мнении: о низкопробном поэтическом уровне, циничном и низко-этическом, клеветническом характере стихотворения, написанном Бредихиной от имени всех курян, что не соответствует действительности, в то время, когда в отношении Старовойта не был вынесен судом вердикт о его виновности», — сообщила Страхова.

По ее словам, поэтесса «бросила тень» на Союз литераторов, что «затрудняет осуществление целей организации, ради которой она была создана». Согласно уставу СКЛ, его целью является творческое взаимодействие, интегрирование и объединение литературного сообщества в регионе.

Бредихина заявила Mash, что консультируется с юристами и планирует оспорить в суде свое исключение. Поэтесса рассказала, что ее перестали звать на публичные читки и запретили ей издаваться в журналах Союза литераторов. При этом она согласилась, что стихотворение на смерть Старовойта вышло «не таким лирическим, и там нарушены рифмы и подборы слов».