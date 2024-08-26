После задержания основателя Telegram Павла Дурова некоторые французские сайты, в том числе портал госуслуг, подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом сообщает издание Le Parisien. По его данным, сбои в работе сайтов зафиксировали в воскресенье, 25 августа.

Le Parisien пишет, что проблемы наблюдались в работе сервиса государственных услуг, сайта Национального агентства по безопасности лекарств и медицинских изделий (ANSM), системы онлайн-записи к врачу Doctolib, газеты Voix du Nord, а также сайта сельскохозяйственного союза Франции (Confédération Paysanne), где публикуются государственные нормативы.

Агентство ТАСС уточняет, что лишь часть сайтов спустя сутки восстановила работу в полном объеме.

Французское издание утверждает, что DDoS-атаку совершили «хакерские группы, поддерживающие Павла Дурова». Они, по информации газеты, уже взяли на себя ответственность за нарушения в работе сайтов, а именно «отказ в их обслуживании» (DDoS).

Французский эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго уверен, что к атаке причастны пророссийские хакеры. Он предположил, что в ближайшие дни сбои в работе французских сервисов и DDoS-атаки продолжатся и даже усилятся.

Павла Дурова, у которого есть французское гражданство, задержали вечером 23 августа на взлетной полосе аэропорта Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете.

По предварительным данным, ему вменяют многочисленные преступные действия, совершенные с использованием Telegram, поскольку Дуров якобы отказывался сотрудничать с французскими властями в борьбе с противоправным контентом. СМИ пишут, что статьи, по которым Дурову могут предъявить обвинения, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного.

На Западе за Дурова заступились владелец соцсети X и основатель SpaceX Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон.