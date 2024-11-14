Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина и еще трех человек по делу о вторжении в Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

На пожизненном заключении обвиняемых настаивала прокуратура. Суд поддержал сторону обвинения и постановил, что первые восемь лет фигуранты дела должны провести в тюрьме, а последующий срок — в колонии особого режима. Также обвиняемым назначили штрафы в размере от двух до 2,5 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших граждан на общую сумму в 10 млн рублей, а также иски организаций, обеспечивающих инфраструктуру населенных пунктов Брянской области, на сумму в 3,5 млн рублей, уточняет агентство.

Приговор вынесен заочно, так как обвиняемые находятся за пределами России. Все фигуранты объявлены в международный розыск.

Уголовное дело связано с вторжением диверсионной группы со стороны Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области 2 марта 2023 года. Из-за действий диверсантов два человека погибли, также получил ранение ребенок.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус»* — подразделение выходцев из России, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В РДК* при этом утверждали, что «не воюют с гражданскими». ФСБ сообщала, что диверсантов «выдавили» на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.

Лидер РДК* Капустин и российский актер Канахин уже были заочно приговорены к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене. Суд над Канахиным состоялся в феврале 2024 года, а над Капустиным — в ноябре 2023 года.

* признан в России террористической организацией и запрещен