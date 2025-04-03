Самолет с останками четырех американских военных, которые погибли в ходе учений на полигоне в Пабраде в Литве, вылетел в США из Вильнюса. Кадры со взлетающим воздушным судном опубликовал телеканал Lrytas.tv.

Перед отправкой тел в столице Литвы состоялась траурная церемония, в которой приняли участие тысячи людей, пишет Military.com. Президент страны Гитанас Науседа и другие высокопоставленные официальные лица проводили катафалки с телами солдат в аэропорт.

«Для нас это больше, чем долг. Это эмоция. В нашей истории были испытания, и мы хорошо понимаем, что такое утрата, что такое смерть, что такое почетный долг», — сказал глав государства, обратившись к собравшимся.

Борт с телами военнослужащих прибудет в американский Дувр, где пройдут торжественные похороны, написала в соцсетях мэр города Карен Уильямс.

Военные из США были направлены в Литву в рамках совместной операции США и НАТО «Атлантическая решимость», которая проводится с 2014 года. Ее целью заявлено противодействие «российской угрозе» восточным рубежам альянса.

Четверо американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии участвовали в тактических учениях на центральном полигоне армии страны в Пабраде. Вечером 25 марта военные выехали с них на гусеничном транспортном средстве и пропали.

26 марта после поисковых мероприятий с участием литовских и иностранных военных, к которым были привлечены вертолеты военно-воздушных сил и службы пограничной охраны, бронемашина M88 Hercules военнослужащих была обнаружена в болоте.

В ночь на 31 марта бронетранспортер был извлечен из болота. В тот же день были обнаружены тела троих из четверых пропавших американских солдат, на следующий день было найдено тело четвертого военнослужащего. Генеральный прокурор Литвы Нида Грускене сообщила о начале досудебного расследования с целью определения причины смерти военных.

Издание The New York Times сообщило со ссылкой на военных, что погибшие военнослужащие могли попасть в болото после того, как отправились эвакуировать другое транспортное средство.