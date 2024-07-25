24 июля в турецком Бодруме задержали Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля с российским военным на севере Москвы. В тот же день суд заочно его арестовал по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Что известно о Серебрякове — в материале RTVI.

По предварительным данным, Серебряков установил взрывчатку под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявинской улице и дистанционно привел ее в действие. Через три часа после этого Серебряков вылетел в Турцию, пишет Shot.

Его самолет прибыл в Бодрум в 09:40, а через час турецкие власти получили информацию от российского отделения Интерпола о розыске Серебрякова, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

По данным турецкого телеканала TRT Haber, Серебряков прилетел в Бодрум под видом туриста и арендовал в аэропорту машину. Как только до турецких властей дошла ориентировка на подозреваемого, полиция Бодрума установила его местонахождение по камерам в аэропорту и начала отслеживать его передвижения шаг за шагом.

Полицейские следили за автомобилем Серебрякова на протяжении 50 км прежде чем задержать. После поимки его направили в больницу Бодрума для осмотра, а затем доставили в антитеррористический отдел полиции при усиленных мерах безопасности, сообщил Ерликая. По данным TRT Haber, мужчина планировал перебраться из Бодрума в Грецию по морю.

У Серебрякова могли быть сообщники, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, преступление было хорошо спланировано. Подрывник «долго вел слежку за объектом нападения, хорошо знал его распорядок дня и маршруты передвижения».

«Тихий, странный»: что рассказали брат и соседи Серебрякова

Евгению Серебрякову 29 лет. Он родился в Ольховском районе Волгоградской области и зарегистрирован в Урюпинске по одному адресу с родителями, утверждает «Агентство»*.

В школе Серебряков был одним из лучших учеников, выяснило РИА Новости. Агентство обнаружило на сайте лицея Урюпинска информацию о том, что в 11 классе Серебряков получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Он также становился призером конкурсов по истории. Высшее образование Серебряков получил в Высшей школе экономики (ВШЭ) на факультете экономических наук, пишет издание V1.ru.

Серебряков указывал свое имя во «ВКонтакте» по-украински (Євген), у него закрытый профиль, пишет РИА Новости. Городом проживания Серебрякова указана Москва, а местом работы — Промсвязьбанк (ПСБ). В банке заявили, что Серебряков не работает в организации. По данным RT, Серебряков размещал на сайтах по поиску работу резюме как риск-менеджер.

Старший брат обвиняемого, бывший главред издания «Блокнот Краснодар» Алексей Серебряков рассказал RTVI, что некоторое время Евгений работал аналитиком в Сбербанке, затем перешел на другую работу.

По словам Серебрякова-старшего, у его брата были проблемы со здоровьем. Несколько лет назад ему стало трудно ходить — болели спина и ноги, после этого он начал курс лечения.

«Он ко мне на юбилей приезжал в прошлом году с мамой — он еле ходил. Я сомневаюсь, что он сможет километр пробежать», — рассказал Алексей Серебряков RTVI.

По данным Shot, Серебряков-младший снимал квартиру в Пресненском районе Москвы. Соседи отозвались о нем как о «тихом, интеллигентном» и не замеченном в скандальных историях. Некоторые соседи назвали его «странным» и рассказали, что недавно к нему приезжала мать.

Одна из жительниц дома сообщила РИА Новости, что Серебряков жил в квартире с кошками на протяжении семи лет, был спокойным, но «даже не здоровался». По словам женщины, в последний раз она видела его больше месяца назад. Несколько дней назад он отдал своих питомцев, утверждает Shot. В квартире Серебрякова прошли обыски, ее вскрыли, а затем опечатали, пишет канал.

Обвиняемый был алтарником греко-католического прихода в Москве, рассказала РИА Новости прихожанка. Женщина отметила, что «ничего плохого» сказать о Серебрякове не может, но близко они не общались. Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов подтвердил агентству, что Серебряков появлялся в соборе.

По данным «Агентства»*, Серебряков еще в 2010-х годах оставлял комментарии в соцсетях с критикой президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. В 2014 году он участвовал в протестном митинге на Манежной площади в Москве ― телеграм-канал обнаружил его на фото с акции.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов