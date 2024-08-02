Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Джо Байден не имеет отношения к организации обмена заключенными между Россией и Западом и «набивает» авторитет на этой теме. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

«Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, подготовка масштабного обмена велась на уровне спецслужб, а дипломатов к его организации «даже не подключали». «Мы договорились, что тихо будем делать — начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей», — сказал Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что переговоры по обмену заключенными между Россией и странами Запада в основном велись по линии ФСБ — ЦРУ.

По словам представителя Кремля, дети переданных Словенией разведчиков Артема и Анны Дульцевых узнали, что они русские только после того, как самолет с обмененными россиянами вылетел из Анкары.

«Вы видели, когда дети спустили по трапу — они по-русски не говорят, их как раз [президент России Владимир] Путин поприветствовал по-испански — buenas noches (добрый вечер). Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, были лишены возможности видеть своих детей с необходимой частотой, постоянно не было такой возможности, была реальная угроза лишения родительских прав», — приводит слова Пескова РБК.

Он добавил, что дети Дульцевых не узнали Путина, который встречал их у трапа самолета в Москве, и спросили у родителей, «кто это». «Не знали, кто их встречал. Так работают нелегалы, идут на такие жертвы», — отметил Песков.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре 1 августа. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей, Германии — 12, США — четыре.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

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