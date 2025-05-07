Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». По предварительным данным, амнистия затронет почти восемь тысяч осужденных. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В сообщении говорится, что принятие закона об амнистии «знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц». В пресс-службе Лукашенко уточнили, что в большинстве случаев под амнистию попадают те, кто полностью возместил причиненный их преступлениями вред и получил положительную характеристику от руководства колонии за период лишения свободы.

Под амнистию попали:

несовершеннолетние;

беременные женщины;

женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет;

инвалиды I и II группы;

лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС;

люди, получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях.

Кроме того, заключенным старше 70 лет, которые были впервые осуждены и приговорены к лишению свободы на срок не более 6 лет, по подписанному Лукашенко закону наказание будет смягчено до «ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа».

Для осужденных за преступления, совершенные по неосторожности и повлекшие гибель человека, закон предусматривает частичную амнистию — сокращение срока лишения свободы на один год. Аналогичным образом президент Беларуси смягчил наказание тем, кто был приговорен к лишению или ограничению свободы, но не попал под амнистию в полном объеме.

В пресс-службе белорусского лидера уточнили, что в общей сложности предусмотренная законом амнистия затронет порядка 8 тысяч человек.

В России амнистия по случаю Победы впервые проводилась в апреле 1995 года, коснувшись 131 тыс. человек. Затем аналогичные амнистии объявляли в мае 2000-го, в апреле 2005-го, в апреле 2010-го и апреле 2015 года. В 2020 году в Госдуму был внесен законопроект об объявлении амнистии отдельным категориям осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, но в итоге ее не провели. Депутат Госдумы Павел Крашенинников объяснял это тем, что государство не может «проводить амнистию по одним и тем же статьям каждый раз».

В начале 2025 года первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков рассказал RTVI, что депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект амнистии 230 тыс. — 250 тыс. человек, включая участников специальной военной операции на Украине, в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Аналогичный проект подготовили и во фракции ЛДПР. Его соавтор, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в беседе с RTVI напоминал, что Госдума не амнистировала заключенных с 2015 года, — это «плохо», по словам депутата, поскольку ее «надо проводить чаще» с учетом того, что сейчас идет СВО.