В Байкальске Иркутской области прошли церемонии прощания с тремя из четырех подростков, зарезанных сверстником в дачном доме в ночь на 28 мая. В Свято-Троицком храме состоялась панихида по 16-летней девушке и 14-летнему мальчику, еще одного школьника 13-ти лет проводили в ритуальном зале в том же микрорайоне Южный.

На прощание собрались не только сотни жителей Байкальска, но и люди со всего района, а также из Иркутска и Ангарска. Присутствовали и представители власти.

Мэр города Василий Темгеневский написал в своем телеграм-канале, что проводы детей в последний путь — это событие, сопряженное с глубокими эмоциями и требующее особой подготовки. Он выразил соболезнование семьям погибших и попросил не отпускать детей на похороны без сопровождения взрослых.

К началу панихиды в храме, которая была назначена на полдень, пришли более сотни людей, в том числе родные и друзья убитых детей, пишет SHOT. Как рассказывают Babr Mash и IrCity.ru образовалась большая очередь на входе.

Многие жители, пришедшие позднее, так и не смогли попасть в храм и проводили подростков только на улице, когда гробы выносили под похоронный колокольный звон и загружали в машины.

Некоторым становилось плохо — как пишет Babr Mash, одну девушку пришлось отнести в скорую на руках, помощь медиков также понадобилась матери одного из погибших подростков.

Среди ожидавших возле храма царило молчание, люди не хотели говорить с журналистами, женщины, девушки и дети не скрывали слез. Также плакал мальчик лет 15-ти, говоря, что не может поверить в случившееся. Затем он сорвался на крик: «Почему мои кенты умирают?», передает корреспондент IrCity.ru.

Люди начали расходиться только после отъезда катафалков с гробами от храма.

В 14:00 по местному времени (9:00 по мск) началось прощание с третьим погибшим подростком в ритуальном зале. Туда также подходили люди, которые присутствовали на первой панихиде в храме, людей становилось все больше, в том числе были 10-летние дети.

Через некоторое время после начала церемонии к ритуальному залу подъехала скорая. Дети выходили из помещения в слезах, одна из девочек долго не могла перестать плакать. «Люди эмоционально выжаты», — сообщает корреспондент IrCity.ru. Одну из вышедших женщин отвели в машину скорой. По данным Babr Mash, матери погибшего мальчика стало плохо. Также отвели в скорую еще одну женщину, которая не могла успокоиться.

Перед ритуальным залом после начала церемонии было около 130 человек. В ней также принял участие мэр Байкальска Василий Темгеневский. «Очень тяжело морально», — передавали атмосферу журналисты.

После церемоний прощания с детьми их родные и друзья отправились на поминки, организованные в одном из городских домов культуры и кафе.

Соболезнования родителям, близким, педагогам и знакомым погибших принесла уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

«Сегодня в Байкальске похоронили троих детей. Весь город пришел проводить их в последний путь. <…> Пусть эта страшная трагедия больше никогда не повторится — ни в одном доме, ни в одном городе», — написала она в своем телеграм-канале.

Омбудсмен попросила бережно относиться к своим детям.

«Не могу не сказать главное. Пожалуйста, бережно относитесь к своим детям. Мы — взрослые — обязаны быть рядом, слышать, видеть, понимать, ограждать от ошибок, порой непоправимых», — подчеркнула она.

Массовое убийство подростков

Резня в Байкальске произошла в ночь на 28 мая, когда группа подростков отмечала день рождения одного из них в частном доме в садовом товариществе «Горный Байкал». Дом принадлежал семье 17-летнего подростка, который напал на других с ножом, убил четверых и еще четверых ранил. Затем он поджег дом и сам погиб в огне. От сгоревшего дома остался только фундамент.

Как писала Baza, юноша мог начать убивать приятелей, получив от девушки отказ в сексуальной связи. Мэр Байкальска сообщал, что трагедия произошла «вследствие употребления спиртного на дне рождения». Детский омбудсмен сказала, что причины агрессии подростка устанавливаются.

По данным IrCity.ru, в семье 17-летнего, устроившего бойню, было шестеро детей. Двое братьев участвуют в военной операции на Украине. Сам погибший хорошо учился в школе, его фото висело на доске почета, сообщает портал.

Расследуется уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Оно находится на контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

В Байкальске объявили трехдневный траур с 28 по 30 мая. Администрация города также отменила все праздничные мероприятия, которые должны были пройти 1 июня в честь Дня защиты детей.

Четвертого убитого подростка должны похоронить 3 июня. Об этом сообщалось в телеграм-канале мэра Байкальска, однако в настоящий момент пост с этим анонсом удален.