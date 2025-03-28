Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100, который сгорел 5 мая 2019 года в Шереметьево. В нем говорится, что разработчику рекомендовано внести изменения в конструкцию и летную документацию. При этом в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) заявили, что конструктивных недостатков у самолета не выявлено.

Комитет подчеркнул, что его работа «не предполагает возложения вины или установления административной, гражданской или уголовной ответственности». При этом в ПАО «ОАК» сообщают, что МАК считает причиной катастрофы «человеческий фактор».

В окончательном отчете МАК говорится, что специалисты из Германии, США и Франции за счет «большого объема дополнительных исследований» разработали комплекс рекомендаций, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

В частности, ответственным ведомствам, авиакомпаниям и разработчику рекомендовано:

внести в воздушное законодательство поправки для контроля рисков при подготовке пилотов и «психологического обеспечения деятельности персонала»,

изменить и дополнить нормы летной годности и методы оценки их соблюдения,

усовершенствовать системы управления безопасности полетов,

усовершенствовать процесс подготовки экипажей к стандартным и особым процедурам,

внести изменения в регламент периодической подготовки летных экипажей,

рассмотреть целесообразность изменения конструкции и летной документации самолета,

провести дополнительные мероприятия с диспетчерами на случай нештатных ситуаций.

«Разработчик принял к исполнению рекомендации Комиссии МАК, направленные на безопасную и регулярную эксплуатацию самолетов SSJ-100», — заверили в ПАО «ОАК».

Напомним, о «почти» полной готовности отчета МАК по инциденту с «суперджетом» в Шереметьево сообщалось еще в мае 2024 года. Его уже заканчивали переводить на английский, немецкий и французский языки для передачи иностранным специалистам, участвовавшим в расследовании.

При этом стало известно, что проект отчета был подготовлен в мае 2023 года, но потом еще на протяжении года следственная комиссия проводила «дополнительные мероприятия» с учетом позиции «Аэрофлота». В результате пришлось осуществить «значительный объем работ», по итогам которого проект отчета был дополнен.

Самолет «Аэрофлота» RRJ-95B RA-89098 вылетел из Москвы в Мурманск утром 5 мая 2019 года. В воздухе в него попала молния, и пилот, вынужденный перейти на ручное управление, вернулся на аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении лайнер загорелся. В результате пожара погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

«Спасибо стюардессам, они спасли меня». Катастрофа SSJ-100 в Шереметьеве глазами выживших и очевидцев

Уничтоженный огнем Sukhoi Superjet 100 был выпущен в августе 2017 года и прошел техническое обслуживание в начале апреля 2019 года. После гибели лайнера и людей почти 200 тысяч человек подписали петицию о прекращении полетов SSJ-100, но в Минтрансе заявили, что не видят оснований для таких мер. «Аэрофлот» временно приостанавливал все полеты на самолетах этой модели, сославшись на технические неполадки. От эксплуатации Superjet отказались некоторые другие авиакомпании, заявив об опасениях по поводу безопасности.

«Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники писал, что приоритетная версия следствия — это ошибка пилотов, которые сначала решили лететь через грозовой фронт, а после попадания молнии сразу пошли на посадку, не продержавшись несколько часов в воздухе для выработки топлива. При приземлении в ручном режиме они якобы не справились с отскоком от взлетно-посадочной полосы, что могло свидетельствовать о недостаточной профессиональной подготовке.

В предварительном отчете МАК говорилось, что масса SSJ-100 при посадке на 1,6 тонны превышала максимально допустимую. Также были превышены вертикальная и горизонтальная скорости и угол атаки, из-за чего при первом заходе на посадку самолет подпрыгнул. Во время второго удара стойка шасси пробила топливный бак, что привело к утечке топлива и пожару. На фюзеляже самолета были обнаружены следы попадания молнии, но повреждений, способных привести к остановке двигателей во время полета, эксперты не нашли.

В 2023 году сажавший SSJ 100 пилот Денис Евдокимов был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК). Его приговорили к шести годам колонии-поселения и выплате 3 млн рублей, а также на три года лишили правом управления воздушными судами. В ходе расследования он говорил, что самолет не соответствовал нормам летной годности.