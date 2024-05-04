Межгосударственный авиационный комитет (МАК) почти закончил переводить проект окончательного отчета по катастрофе Superjet 100 «Аэрофлота», которая произошла в Шереметьево в 2019 году, на английский язык для отправки иностранным участникам расследования — США, Германии и Франции. Об этом сообщается на сайте комитета.

Этот проект был подготовлен еще в мае 2023 года, но потом еще на протяжении года следственная комиссия проводила «дополнительные мероприятия» с учетом позиции «Аэрофлота». В результате пришлось осуществить «значительный объем работ», по итогам которого проект отчета был дополнен.

«На сегодня он рассмотрен всеми членами комиссии, при этом членом комиссии от ПАО «Аэрофлот» проект подписан с особым мнением», — сообщили в МАК.

После того как участники расследования во Франции, Германии и США получат документ в переведенном виде, у них будет 60 дней на то, чтобы представить свои комментарии к нему. С их учетом будет подготовлен и опубликован окончательный отчет по итогам расследования авиапроисшествия.

Самолет «Аэрофлота» SSJ 100 вылетел из Москвы в Мурманск утром 5 мая 2019 года. В воздухе в него попала молния, и пилот, вынужденный перейти на ручное управление, вернулся на аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении лайнер загорелся. В результате пожара погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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Уничтоженный огнем Sukhoi Superjet 100 был выпущен в августе 2017 года и прошел техническое обслуживание в начале апреля 2019 года. После гибели лайнера и людей почти 200 тысяч человек подписали петицию о прекращении полетов SSJ100, но в Минтрансе заявили, что не видят оснований для таких мер. «Аэрофлот» временно приостанавливал все полеты на самолетах этой модели, сославшись на технические неполадки. От эксплуатации Superjet отказались некоторые другие авиакомпании, заявив об опасениях по поводу безопасности.

«Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники писал, что приоритетная версия следствия — это ошибка пилотов, которые сначала решили лететь через грозовой фронт, а после попадания молнии сразу пошли на посадку, не продержавшись несколько часов в воздухе для выработки топлива. При приземлении в ручном режиме они якобы не справились с отскоком от взлетно-посадочной полосы, что могло свидетельствовать о недостаточной профессиональной подготовке.

В предварительном отчете МАК говорилось, что масса SSJ 100 при посадке на 1,6 тонны превышала максимально допустимую. Также были превышены вертикальная и горизонтальная скорости и угол атаки, из-за чего при первом заходе на посадку самолет подпрыгнул. Во время второго удара стойка шасси пробила топливный бак, что привело к утечке топлива и пожару. На фюзеляже самолета были обнаружены следы попадания молнии, но повреждений, способных привести к остановке двигателей во время полета, эксперты не нашли.

В 2023 году сажавший SSJ 100 пилот Денис Евдокимов был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК). Его приговорили к шести годам колонии-поселения и выплате 3 млн рублей, а также на три года лишили правом управления воздушными судами. В ходе расследования он говорил, что самолет не соответствовал нормам летной годности.