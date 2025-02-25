Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала Fox News заявил, что 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины. Он пояснил, что войска не обязательно будут находиться на линии фронта, но будут присутствовать «в качестве гарантии».

«Я говорил с 30 лидерами Европы и нашими союзниками, многие из которых готовы стать частью такой сделки», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что эти страны ожидают от США «сигнал солидарности» на тот случай, если Россия нарушит договоренности.

По данным WSJ, 27 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских военных на территории Украины. Глава кабмина хотел бы заручиться поддержкой Вашингтона, в случае опасности для европейских миротворцев, добавила газета.

Накануне Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с президентом Франции, заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели. Он также отметил, что переговоры США с Россией идут «очень хорошо», стороны далеко продвинулись в диалоге.

При этом Трамп напомнил, что эскалация конфликта на Украине способна перерасти в глобальное противостояние, однако Вашингтон не допустит такого сценария.

В середине февраля Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников сообщила, что президенты России и США, возможно, будут добиваться прекращения огня на Украине к Пасхе, в 2025 году отмечаемой православными и католиками 20 апреля, или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).