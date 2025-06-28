Зарплата в студенческих отрядах в размере 60-70 тыс. рублей — маленькая, заявил президент России Владимир Путин на открытии молодежных центров в российских регионах. В мероприятии он участвовал по видеосвязи.

Путин спросил у студентов, сколько им удается зарабатывать. Одна из представительниц студотряда рассказала, что каждый год сумма разная, но в районе 60-70 тыс. рублей «возможно привести за месяц».

Российский глава сказал, что это «маловато», и поделился, что сам в студенческие годы зарабатывал 1000—1500 рублей за месяц.

«Тогда, в советское время, это было прилично, потому что «Жигули» стоили пять тысяч. <…> Это была такая поддержка. Некоторые студенты у нас эти деньги использовали потом практически на протяжении всего года. Это была такая серьезная поддержка», — рассказал Путин.

Президент призвал командиров студенческих отрядов поработать с местными властями над тем, чтобы студенты могли «денежку заработать», которая помогала бы им «штаны поддерживать в течение года».

«Надо обязательно этим заняться. И, надеюсь, что руководители регионов, где работают студенческие отряды, тоже меня услышат и поддержат ребят», — выразил надежду Путин.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что в России неизбежен рост зарплат, поскольку бизнесу придется бороться рублем за работников. По его словам, долгое время в стране была экономика низких зарплат. Однако теперь население сократилось и снизилась безработица, в связи с чем работодателям необходимо менять подход, чтобы удержать сотрудников, которых не хватает.

Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин в беседе с RTVI согласился с тем, что на рынке наблюдается дефицит кадров. Однако зарплаты, по его словам, уже достигли максимума.

«Есть отдельные города, такие как Москва, Петербург, некоторые миллионники, где сервис окупаемый. Но в целом, с моей точки зрения, сейчас мы вышли на пик [зарплат]. И дальнейшего роста, даже в темпе инфляции в ожидаемые 7—10%, думаю, не будет», — поделился он.