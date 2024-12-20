Суд в Мурманской области арестовал машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским поездом в Кандалакшском районе области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Машинисту поезда — Алексею Зычкову — предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

По информации ТАСС, Зычкова заключили под стражу на два месяца, до 18 февраля.

Также сообщается, что в ближайшее время в этот день меру пресечения изберут помощнику машиниста, который работал вместе с Зычковым в день аварии.

Вечером 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего несколько вагонов, в том числе пассажирского поезда, сошли с рельсов. Один из составов следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, в поезде находилось 326 пассажиров.

По данным СК, в результате столкновения произошел сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. В результате бокового столкновения пострадали вагоны хвостовой части поезда.

В результате аварии два человека погибли. Также, согласно последним данным, в общей сложности пострадали 44 человека, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Причиной столкновения поездов, по предварительным данным, назвали самопроизвольное движение неисправного грузового состава.