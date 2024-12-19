Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, по предварительным данным, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Кроме того, в экстренных службах рассказали о последствиях ЧП на месте происшествия. В результате столкновения поездов повреждены одна опора и 50 метров железнодорожного полотна.

Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о задержании машиниста грузового поезда. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего несколько вагонов, в том числе пассажирского поезда, сошли с рельсов. Один из составов следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, в поезде находилось 326 пассажиров.

По данным СК, в результате столкновения произошел сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. В результате бокового столкновения пострадали вагоны хвостовой части поезда.

Утром 19 декабря пресс-служба РЖД уточнила, что в происшествии с поездами 31 человек пострадал, двое погибли.

По данным экстренных служб, по состоянию на утро 19 декабря 15 человек, в том числе трое детей, остаются в больницах, еще восьми медицинская помощь оказана амбулаторно.