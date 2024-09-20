Секретная служба США начала проверку из-за твита владельца соцсети Х (бывший Twitter) Илона Маска о том, что никто не пытается убить действующего американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Секретная служба США отвечает за безопасность первых лиц государства, включая экс-президентов и кандидатов на президентский пост.

Твит Маска появился после предполагаемой попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа, который на грядущих выборах в США составит конкуренцию Харрис в борьбе за пост главы государства.

Один из пользователей X задался вопросом о том, почему кто-то хочет убить Трампа, после чего Маск написал: «И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу».

Позже он удалил твит, заявив, что это была шутка, но его успели увидеть десятки миллионов людей, отмечает Bloomberg.

Расследование Секретной службы означает, что ведомство пытается определить, идет ли речь о непосредственной угрозе для первых лиц государства. Угроза президенту или вице-президенту является в США уголовным преступлением, за которое грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

«Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими подопечными», — заявил представитель ведомства Нейт Херринг.

Как отмечает Axios, расследование не означает, что Маск будет привлечен к ответственности, но ему, скорее всего, придется доказать, что он не представляет угрозы для президента или кандидата в президенты. В Белом доме ранее назвали риторику Маска «безответственной».

Предполагаемая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября на территории гольф-клуба Trump International во Флориде. Сотрудник Секретной службы США открыл огонь, заметив недалеко от Трампа мужчину с АК-47, который прятался в кустах. Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 58-летний Райан Рут.

До этого, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания). Тогда республиканец получил ранение в ухо, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс был убит сотрудниками спецслужб.