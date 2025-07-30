В сети ресторанов быстрого питания Rostic’s произошел масштабный технический сбой: клиенты не могут совершить покупку ни через мобильное приложение, ни через терминалы самообслуживания. Согласно данным платформы Downdetector, нарушения в работе зафиксированы по всей России.

Больше всего жалоб на неполадки поступает из Ленинградской области (15%), Удмуртии (10%), Мордовии (10%), Астраханской (8%) и Калининградской областей (7%).

В компании подтвердили, что в работе ИТ-инфраструктуры Rostic’s произошел кратковременный сбой. «Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении», — говорится в сообщении сети фастфуда.

Серия масштабных сбоев в цифровых сервисах крупных корпораций наблюдается в России уже несколько дней. В числе последних пострадавших оказались популярные службы доставки продуктов — «Вкусвилл» и «Самокат», у которых днем 30 июля наблюдались перебои в работе онлайн-платформ. Представители «Вкусвилла» при этом исключили кибератаку как возможную причину возникших технических проблем.

Днем ранее, 29 июля, в Москве и Санкт-Петербурге из-за технических неполадок приостановили работу большинство аптек сетей «Столички» и «Неофарма». Их клиенты лишились доступа к сервису бронирования лекарств и программе лояльности.

В тот же день московская сеть клиник «Семейный доктор», которая с 2025 года является частью федеральной сети «Альфа-Центр Здоровья», объявила о хакерской атаке, из-за которой перестали работать сервис онлайн-записи и личные кабинеты пациентов.

Еще один серьезный сбой 28 июля произошел в IT-системах «Аэрофлота». Как подтвердила Генпрокуратура, причиной стала кибератака — по данному факту уже начато уголовное расследование.

В связи с инцидентом депутат Госдумы Денис Парфенов направил запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву, подчеркнув, что ситуация ставит под сомнение безопасность российского программного обеспечения, приходящего на смену западным решениям.