У сервисов доставки готовой еды и продуктов «Вкусвилл» и «Самокат» возникли «технические неполадки», из-за которых «могут быть проблемы с оформлением заказа», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службы обеих торговых сетей.

Версия сайта «Самоката» для ПК выдает пользователям предупреждение следующего содержания: «Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим. Обновите сайт — иногда это помогает». В мобильной версии и приложении такого уведомления нет, отмечает ТАСС.

На сайте «Вкусвилла» опубликовано сообщение о временных неполадках, над исправлением которых компания якобы работает. Аналогичное уведомление всплывает в мобильном приложении сети при попытке открыть каталог продукции.

«Пока не можем загрузить каталог, но скоро все починим. Зайдите попозже или купите товары в ближайшем магазине», — гласит текст уведомления.

В пресс-службе «Вкусвилла» подтвердили, что столкнулись с «внутренним сбоем», из-за которого была вынужденно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Этот сбой не связан с хакерской атакой, заверили в компании.

«У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку», — цитирует пресс-службу ретейлера ТАСС.

В компании утверждают, что все офлайн-магазины торговой сети продолжают работать в штатном режиме.

За последние несколько дней многие российские компании и сервисы столкнулись со сбоями в работе своих онлайн-ресурсов из-за кибервзломов. Так, 29 июля в Москве и Петербурге по техническим причинам закрылись большинство аптек «Столички» и «Неофарм» (входят в холдинг «Неофарм»), их клиентам стали недоступны система бронирования и просмотр данных по программе лояльности.

В тот же день о сбое в работе сервиса онлайн-записи и личного кабинета из-за хакерской атаки сообщила московская сеть клиник «Семейный доктор», которая с 2025 года вошла в федеральную сеть многопрофильных медицинских центров «Альфа-Центр Здоровья».

До этого масштабный сбой произошел в работе цифровых сервисов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Генпрокуратура РФ подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака, и по этому поводу уже возбуждено уголовное дело. Депутат Госдумы Денис Парфенов написал обращение к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, отметив, что происходящее «вызывает множество вопросов», в том числе о степени защищенности российского программного обеспечения (ПО), которое внедряется в отечественных компаниях вместо зарубежного софта.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в связи с недавними хакерскими атаками заявил, что каждая российская организация или компания вне зависимости от сферы ее деятельности должна обеспечивать безопасность имеющихся в ее распоряжении данных. Он выразил уверенность в том, что в условиях «цифровой трансформации» аналогичные угрозы в дальнейшем неизбежно продолжат возникать.